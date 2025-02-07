Buyruk Grup’tan Ünal Korkmaz Hazır Beton filosuna 7 yeni Renault Trucks!

Taşımacılık sektöründe seyahatlere konfor katan Renault Trucks Buyruk Grup, toplu araç teslimleriyle Konya’nın önde gelen firmalarının filolarını yeniliyor.

Konforu, özellikleri ve yakıt tasarrufuyla rakiplerine göre tercih sebebi olarak ön plana çıkan Renault Trucks, kaliteli ve özenli hizmetin adresi Buyruk Grup'la güçlerini birleştirerek Konya'daki şirketlerin de filolarına güç katıyor. Bu kapsamda Renault Trucks Buyruk Grup, 7 adet mikser aracı Ünal Korkmaz Hazır Beton ve iştiraki olan İnosel Çimento Hazır Beton işletmelerine teslim ederek Konya'daki Renault Trucks Buyruk Grup ailesine yeni üyeler kazandırdı!

TEKNİK ÖZELLİKLERİ, TERCİH SEBEBİ OLDU!

Sektöründe şehrin öncü şirketlerinden biri olan Ünal Korkmaz Hazır Beton İşletme Sahiplerinden Ömer Korkmaz, şirket filosuna kazandırdıkları Renault Trucks marka araçlarla ilgili konuştu. Teknolojideki gelişimle birlikte araç özelliklerinde de büyük değişimler olduğuna dikkat çeken Korkmaz, diğer markalara göre daha cazip özellikler sunan Renault Trucks'ı tercih etme sebeplerinden bahsetti. Korkmaz, "Teknik özellikleri bakımından bize anlatılan özelliklerin bulunduğu, çok beğendiğim bir modeli filomuza kazandırdık.” dedi.

‘TİCARETTE YEREL MARKANIN KALİTESİ DE ÖNEMLİ'

Araçları satın almalarında markanın yanı sıra Konya bayisi olarak hizmet veren Buyruk Grup güvencesinin de katkısı olduğunu aktaran Korkmaz, "Ankara'daki firmamızda da Renault kullanıyoruz, Konya'daki filomuzu yenilemeye de Renault ile başladık. Konya'da bu markayı tercih etmemizdeki sebeplerden biri de Buyruk Grup güvencesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Buyruk oldu. Markaların değeri kadar yerel markaların da kalitesi de ticarette son derece önemli. Buyruk Grup'la yaptığımız ticaretten memnun kaldık, umuyoruz ki filomuzun diğer yenilenen araçlarında da tercihimiz, Renault Trucks Buyruk Grup olur.” şeklinde konuştu.

‘RENAULT TRUCKS'IN KONFORUNU, BUYRUK GRUP'UN GÜVENİLİR HİZMETİNİ BİLENLERİN TERCİH SEBEBİ OLUYORUZ'

Şirket filolarını oluşturma, genişletme ve yenileme amacıyla Renault Trucks'ı tercih edenlerin yerelde güvenerek kapısını çaldığı Buyruk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Buyruk da Ünal Korkmaz Hazır Beton ve iştiraki olan İnosel Çimento Hazır Beton işletmelerine toplam 7 adet aracı teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Hazır beton sektöründe özellikle Konya'da son dönemlerde çokça tercih edilen Renault Trucks K440 model mikser araçlarının 7 tanesini de Ünal Korkmaz Hazır Beton'a teslim ettiklerini ve teknik özellikleri bakımından teknolojinin geldiği son nokta olarak sayılabilecek modelin konforu nedeniyle de sıkça tercih edildiğine işaret eden Buyruk, "Renault Trucks'ın konforunu, Buyruk Grup'un güvenilir hizmetini bilenlerin tercih sebebi oluyoruz. Son dönemlerde ismimizi de sıkça duymaya devam edeceksiniz; çok güzel iş birlikleri yapıyoruz. Son olarak araçları filolarına kazandıran Ünal Korkmaz Hazır Beton Limited Şirketi'ne hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi