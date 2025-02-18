Çankırı’da yarın okullar tatil mi? Çankırı’da 24 Şubat (Yarın) okullarda kar tatili var mı, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Çankırı’da etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz netleşmedi. Valilikten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Çankırı'da Okullar Tatil Edilecek mi? Valilikten Açıklama Bekleniyor

Çankırı'da devam eden kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Şu ana kadar Valilikten resmi bir açıklama yapılmazken, hava durumuna bağlı olarak yetkililerin değerlendirme yapması bekleniyor.

Çankırı'da 24 Şubat'ta Okullarda Kar Tatili Olacak mı?

Henüz Çankırı'da okulların tatil edildiğine dair resmi bir duyuru yok. Ancak yoğun kar yağışı ve buzlanma riski göz önüne alındığında Valilik tarafından ilerleyen saatlerde bir açıklama yapılabilir.

Çankırı'da Yarın Ders İşlenecek mi?

Şu an için eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği belli değil. Yetkililerin hava şartlarını değerlendirerek resmi duyuru yapması bekleniyor.

Valilik Açıklama Yaptı mı?

Çankırı Valiliği'nden henüz okulların tatil edilmesine dair bir açıklama gelmedi. Hava durumuna bağlı olarak resmi duyuru yapıldığında güncel bilgileri paylaşacağız.

Kaynak: Haber Merkezi