CHP ön seçim oy sandıkları ne? CHP ön seçim oy sandıkları nereye kurulacak? Üye olmayanlar nasıl oy kullanır?

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçimi 23 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Cumhuriyet Halk Partisi ön seçimde yaklaşık 4 bin sandık kurulacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak seçime girecekti ancak gözaltına alınmasıyla gelişen süreç sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üye olmayan vatandaşların da oy kullanabileceği açıklandı. CHP ön seçim oy sandıkları yeri ve üye olmayanlar için de sandık bilgileri belli oldu.

CHP'nin bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayını belirlemek için düzenlediği ön seçim 23 Mart Pazar günü gerçekleşirken seçimde CHP üyesi olmayanlar da oy kullanabilecek.

CHP ÖN SEÇİM OY SANDIKLARI NEREYE KURULACAK?

CHP, 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede yaklaşık 4 bin sandık kurulacak. Sandıklar, parti üyelerinin ve üye olmayanların Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi için il ve ilçe merkezlerine stratejik noktalara yerleştirilecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın'ın açıklamasına göre, üyeler oy kullanacakları yerleri, onsecim.chp.org.tr adresinden veya CHP mobil uygulamasında "Nerede Oy Kullanacağım" sekmesinden öğrenebilir.

Sandık yerleri, parti binaları, kültür merkezleri gibi halka açık alanlarda erişimi kolay lokasyonlarda yer alıyor.

Bazı şehirlerdeki sandık noktaları şöyle:

Ankara Yenimahalle'de sandık alanı Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi belirlendi. İstanbul, İzmir ve diğer büyükşehirlerde de kongre merkezleri, belediye binaları gibi yerler tercih edilmekte. Parti üyelerinin yanı sıra "dayanışma" adıyla üye olmayan adaylar için de ayrı alanlar oluşturulacak.

CHP ÖN SEÇİM ÜYE OLMAYANLAR NASIL OY KULLANIR?

CHP'nin ön seçim sürecinde yalnızca 1, 6 milyon üyesi değil, üye olmayan vatandaşlarda oy kullanabilecek. Parti, ek sandıklar kurarak üye olmayanlar da CHP Cumhurbaşkanı adayını belirlemede söz sahibi olacak.

Üye olmayanların oy kullanacağı sandıklarda oy kullanmak için herhangi bir şart aranmıyor. 23 Mart Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında kimlikleriyle sandıklara giderek oy kullanabilir.

CHP ÖN SEÇİMİ OY KULLANMA YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

onsecim.chp.org.tr adresinden üye olanlar ve olmayanlar oy kullanacağı yerleri öğrenebilir. "Nerede Oy Kullanacağım" sekmesinden sandık yerleri kontrol edilebilir. Bulunduğunuz il ve ilçede nerede sandık kurulacağını öğrenebilirsiniz. Seçim gününe kadar eksik adreslerin güncellenmeye devam edeceği açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi