DİYANET GÜNCEL 2025 FİTRE BEDELİ | 2025 Fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, oruç tutamayanlar 2025 yılı için fitre bedelini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan güncel fitre miktarı merak ediliyordu. Peki, 2025 yılı için belirlenen fitre bedeli ne kadar? İşte Diyanet tarafından açıklanan bu yılın fitre miktarı...

İslam dünyasında önemli bir yeri olan Ramazan ayında fitre bedelini ödemek isteyen Müslümanlar, 2025 yılı için belirlenen fitre tutarını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı öncesinde 2025 yılı fitre miktarını duyurdu. Peki, 2025 yılı için belirlenen fitre bedeli ne kadar ve fitre kimlere verilir? Ayrıca, fitre kimlere verilmez? İşte detaylar...

FİTRE NEDİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

FİTRE NE KADAR 2025?

2025 Fitre miktarı Diyanet tarafından 180 TL olarak açıklandı.

FİTRE KİMLERE VERİLMEZ?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Hanefîler'e göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

Ana, baba, büyük anne ve büyük babalara, Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara, Eşine, Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye, Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, 2/223-228). Şâfiîlere ve İmam Ebû Yûsuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, 3/387; 10/519; Merğinânî, el-Hidâye, 2/223).

Zikredilenlerin dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, 1/301).

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi