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Düzce’de okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe Düzce’de okul var mı, yok mu? Düzce valiliğinden açıklama geldi.

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Düzce’de okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe Düzce’de okul var mı, yok mu? Düzce valiliğinden açıklama geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Türkiye genelinde birçok bölgede kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Karla mücadele ekipleri yoğun çalışmalarını sürdürürken, Meteoroloji 19 il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Peki, Düzce’de okullar tatil mi? İşte son gelişmeler…

Düzce'de Okullar Tatil Olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun çeşitli bölgelerinde etkisini gösteren ve 19 ilde daha şiddetlenmesi beklenen kar yağışına dair uyarıda bulundu. Karla mücadele ekipleri yoğun çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların olası aksaklıklara karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Ancak, Düzce'de okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri takip etmek önem arz ediyor.

Düzce'de Okullar Tatil Mi?

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Karla mücadele ekipleri sahada yoğun bir şekilde çalışırken, Meteoroloji yetkilileri 19 ilde daha kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Düzce'de okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin resmi bir duyuru henüz yapılmadı.

Düzce'de Şubat'ta Okullar Tatil Mi?

Düzce'de Şubat ayında okulların tatil olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Şiddetli kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte, yetkililer tarafından gelecek olan resmi açıklamalar bekleniyor.

Düzce Valiliğinden Açıklama Geldi Mi?

Düzce Valiliği, Şubat ayının ilk haftasında etkili olan kar yağışına ilişkin hâlâ bir tatil duyurusu yapmadı. Valilikten gelecek olan son dakika duyurularını takip etmek öğretmenler, öğrenciler ve veliler için önem taşıyor.

Düzce'de 6 Şubat Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Şubat itibariyle Düzce'de yoğun kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Karla mücadele ekipleri şehir merkezinde ve çevre yollarda çalışmalarını sürdürürken, yetkililer sürücüler ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.


 

Düzce 5 günlük hava durumu

Kaynak: Haber Merkezi

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