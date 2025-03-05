GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

​Ece Gürel Son Dakika Haberi! Belgrad Ormanı’nda Kaybolan Ece Gürel Bulundu Mu? Ece Gürel Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

​Ece Gürel Son Dakika Haberi! Belgrad Ormanı’nda Kaybolan Ece Gürel Bulundu Mu? Ece Gürel Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
Ece Gürel, pazar gününden bu yana kaybolmuş durumda. Kaybolduğu günden itibaren Ece Gürel’in akıbetiyle ilgili bilgiler, takip edilmekte. Ünlü sunucu Müge Anlı, kaybolan Ece Gürel’in durumunu araştırmaya devam ediyor. Olayla ilgili çalışmalar sürerken, Ece Gürel’in son olarak nerede görüldüğü ve bulundu mu soruları yanıt arıyor.

Ece Gürel Kayboldu Mu, Bulundu Mu?

36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in kaybolduğuna dair son dakika gelişmeleri merakla bekleniyor. Müge Anlı, Ece Gürel'in kaybolmasıyla ilgili en son gelişmeleri araştırıyor.

Eşyaları Bulundu

Belgrad Ormanı'nda yapılan arama çalışmalarında, kaybolan Ece Gürel'e ait olduğu düşünülen bir çanta, mont ve cep telefonu bulundu.

Ece Gürel Nerede, Bulundu Mu?

Kağıthane'nin Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Ece Gürel, yaklaşık iki gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesinin kaybolduğuna dair ihbarı üzerine, Ece Gürel'in son telefon sinyalinin tespit edildiği Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, yoğun aramalarını sürdürürken, Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sezer Gürel, "Saat 11:30'da evden çıktı, 14:00'te ailesi ona ulaşamadığını söyledi. Ben de 15:00'te aradım, telefonu çalıyordu ama cevap vermiyordu. 18:00'e kadar telefonu açılmadı, ardından tamamen kapandı. Eşi, 'Hacıosman'da bulunan Kent Ormanı'na hava almaya gidecekti' demişti. Biz de buraya odaklandık, ben o bölgeye gittim. Dağ yollarına pek girmezdi, patikalarda yürümeyi severdi. İlerleyen zamanlarda bir göletin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı. Şu an ekipler arama yapıyor. Eşimin giysilerini de getirdim, arama kurtarma köpekleriyle devam ediyor" şeklinde konuştu.

Peyzaj mimarı Ece Gürel'in kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları gece boyunca sürerken, ailenin endişeli bekleyişi devam ediyor. Ekipler, Ece Gürel'in telefonunun sinyal verdiği bölgede dar alan araması yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER