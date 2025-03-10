EMEKLİ İKRAMİYESİ 2025 | Emekli bayram ikramiyesi belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi kaç lira oldu?
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Emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimiz yıl yüzde 50 artarak 3 bin lira seviyesine yükselmişti. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer hak sahiplerinin yararlanacağı bayram ikramiyesinde zam oranı bugün netleşti.
Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde yapılacak artışta sona gelindi. Rakam, bugün netleşti.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN TL OLDU
AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL'ye yükseldiğini açıkladı.
YÜZDE 33 ARTIŞ
Mevcutta 3 bin lira olan bayram ikramiyesi yüzde 33'lük artışla, 4 bin lira oldu.
Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramı için ikramiye veriliyor.
Bu yıl da Mart ve Haziran aylarında bayram ikramiyesi ödenecek.
16 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK
Düzenlemeden yaklaşık 16 milyon emekli faydalanacak.
1 Mart itibariyle emekliliğe hak kazananlar da bayram ikramiyesi alabilecek.
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