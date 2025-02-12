Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe Erzincan’da okul var mı, yok mu? Erzincan valiliği açıklama yaptı mı?

Erzincan’da 13 Şubat 2025 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Öğrenciler ve veliler, konuya ilişkin gelişmeleri ve Erzincan Valiliği’nin duyurularını takip ederek öğrenebilirler. Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgede, tatil kararıyla ilgili bilgiler ilerleyen saatlerde netleşebilir.

Erzincan'da 13 Şubat 2025 Okullar Tatil mi?

Erzincan'da 13 Şubat 2025 Perşembe günü okulların tatil olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili bir duyuru beklenmektedir.

Erzincan'da 13 Şubat 2025 Okul Var mı, Yok mu?

Erzincan'da 13 Şubat 2025 Perşembe günü okulların açık olup olmayacağına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Öğrenciler ve veliler, resmi duyuruları ve güncel bilgileri Erzincan Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek öğrenebilirler.

Erzincan Valiliği Açıklama Yaptı mı?

Erzincan Valiliği, 13 Şubat 2025 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmamıştır. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelecek resmi duyurular beklenmektedir.

Erzincan'da 13 Şubat 2025 Hava Durumu

Erzincan'da 13 Şubat 2025 Okullar Tatil Edildi mi?

Erzincan'da 13 Şubat 2025 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmamıştır. Öğrenciler ve veliler, resmi duyuruları ve güncel bilgileri Erzincan Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek öğrenebilirler.

Kaynak: Haber Merkezi