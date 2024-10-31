Esenyurt Belediye’sine kayyum olarak atanan Can Aksoy hangi görevlerde bulundu? Can Aksoy kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak“ suçundan tutuklandı. Gelen son bilgiye göre Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevinden uzaklaştırıldığı ve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un görevlendirildiği duyuruldu. Can Aksoy kimdir? sorusu da bu sebeple araştırılmaya başlandı. Peki, Yeni Esenyurt Belediye Başkanı Can Aksoy nereli ve kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte siyasi kariyeri ve biyografisi!

Can Aksoy kimdir sorusu gündemdeki son gelişmelerin ardından merak edilmeye başlandı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklanmasına karar verildi. Şüpheli Özer gözaltına alınmış, evi, iş yeri ve aracında aramalar gerçekleştirilmişti. Ahmet Özer'in görevinden uzaklaştırılmasının ardından yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy görevlendirildi. İşte Esenyurt Belediye'sine kayyum olarak atanan Can Aksoy hakkında bilgiler!

CAN AKSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Can Aksoy 1983 yılında Ankara Altındağ'da dünyaya gelmiştir. Aslen Kırşehirli olan Can Aksoy ilk ve orta öğrenimini Ankara Keçiören'de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde devam etmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur.

Üniversite yıllarında isteğe bağlı olarak, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi' nde (YAYEM) (2002) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü' nde (2003) stajlar yapmıştır.

2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak başladığı Mülki İdare Amirliği meslek hayatında, Giresun İli'nde Teftiş Stajını, Ankara Polatlı'da Refakat Stajını, Kırşehir İli'nde Vilayet Stajlarını tamamlamış, Çankırı İli Korgun İlçesi'nde vekil kaymakam (2006) olarak görev yapmıştır. 2007 yılında, bir yıl süre ile yabancı dil eğitimi ve mesleki eğitim programlarına katılmak amacıyla İngiltere'ye, Leicester Üniversitesi'ne T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilmiştir. Yurtdışı eğitimi sonrasında Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü'nde 40. Dönem Kamu Diplomasisi Kursu'nu tamamlamıştır.

Kaymakam Adaylığı Eğitimi sürecinin sonunda T.C. İçişleri Bakanlığı 93. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu "Üstün Başarı" derecesi ile tamamlamıştır.

CAN AKSOY HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

• 2009-2011 yılları arasında Sivas İli Ulaş İlçesi Kaymakamı,

• 2011-2013 yılları arasında Kars İli Arpaçay İlçesi Kaymakamı,

• 2013-2015 yılları arası Yozgat Vali Yardımcısı,

• 2015-2017 yılları arasında Çanakkale Vali Yardımcısı ve Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri,

• 2017-2018 yılları arasında Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Kaymakamı,

• 2018 - 2019 tarihleri arasında Ankara İli Beypazarı İlçesi Kaymakamı,

• 2019 - 2023 tarihleri arasında Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Kaymakamı

• 2024 – Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevinden uzaklaştırılmasının ardından yerine kayyum olarak atanmıştır.

Can AKSOY, evli ve iki evlat sahibi olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi