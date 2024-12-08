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Guterres: “Suriye halkı tarihi bir fırsatla karşı karşıya’’

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Guterres: “Suriye halkı tarihi bir fırsatla karşı karşıya’’
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “14 yıllık vahşi savaş ve diktatör rejimin sona ermesinin ardından Suriye halkı, istikrarlı ve barışçıl bir gelecek inşa etmek için tarihi bir fırsatla karşı karşıya“ dedi.

Guterres, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Suriye'nin geleceğini Suriyelilerin belirlemesi gerektiğini vurgulayan Guterres, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de bu doğrultuda destek sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

"Tarihi fırsat"

Guterres, "14 yıllık vahşi savaş ve diktatör rejimin sona ermesinin ardından Suriye halkı, istikrarlı ve barışçıl gelecek inşa etmek için tarihi fırsatla karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenli siyasi geçişi sağlamak için "yapılacak çok iş" olduğuna işaret eden Guterres, "Bu hassas zamanda sükunet, şiddetten uzak durma ve ayrım gözetmeksizin tüm Suriyelilerin haklarını koruma çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

Guterres, konsolosluk ve diplomatik tesisler ile burada görev yapan personelin, uluslararası hukuk uyarınca korunmak zorunda olduğunun altını çizdi.

"Uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç var"

Siyasi geçiş sürecinin kapsayıcı, kapsamlı ve tüm çeşitliliğiyle Suriye halkının meşru isteklerini karşılaması için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç olduğunu kaydeden BM Genel Sekreteri, Suriye'nin egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Guterres, BM'nin bu ihtilafın yükünü çekenleri saygıyla anmaya devam edeceğini vurgulayarak, Suriyelilerin, uzlaşı, adalet, özgürlük ve refahın herkese ulaştığı bir ülke kurmasına destek vereceklerini ifade etti.

BM Genel Sekreteri, bunun, Suriye'de sürdürülebilir barışın yolu olduğunun altını çizdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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