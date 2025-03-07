Hipotermi Nedir? Hipotermi Belirtileri Nelerdir? Hipotermi Hangi Derecelerde Olur? Hipotermi Tedavisi ve İlk Yardım Nasıl Olmalı?

2 Mart’ta İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolan ve sonrasında hipotermi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan 36 yaşındaki Mimar Ece Gürel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu trajik olay sonrası, hipotermi hakkında merak edilenler tekrar gündeme geldi. Özellikle “Hipotermi nedir? Hipotermi belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?“ soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler ve detaylar…

Hipotermi Nedir? Hipotermi, vücudun gerekli ısıyı üretmeye devam etmesine rağmen, ısı kaybının daha hızlı gerçekleşmesi sonucu vücut ısısının tehlikeli derecede düşmesidir. Bu sağlık durumu, vücudun fonksiyonlarını tehlikeye atar ve tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilir. Hipotermi Belirtileri Nelerdir? Titreme: Vücut sıcaklığı düştükçe titreme azalabilir veya tamamen durabilir.

Vücut sıcaklığı düştükçe titreme azalabilir veya tamamen durabilir. Konuşma bozukluğu: Kişi zorlanarak konuşabilir ya da mırıldanabilir.

Kişi zorlanarak konuşabilir ya da mırıldanabilir. Yavaş veya sığ solunum: Solunum hızlanabilir veya zayıflaşabilir.

Solunum hızlanabilir veya zayıflaşabilir. Zayıf nabız: Kalp atışı zayıflar.

Kalp atışı zayıflar. Beceriksizlik: Koordinasyon kaybı yaşanır.

Koordinasyon kaybı yaşanır. Uyuşukluk veya enerji eksikliği: Kişi halsiz hissedebilir.

Kişi halsiz hissedebilir. Uykuya meyil: Kişi uyuma isteği duyabilir ya da hafıza kaybı yaşar.

Kişi uyuma isteği duyabilir ya da hafıza kaybı yaşar. Bilinç kaybı: Son aşamada bilinç kaybı görülebilir.

Son aşamada bilinç kaybı görülebilir. Ciltte renk değişimi (bebeklerde): Kırmızı, soğuk cilt rengi gözlemlenebilir. Hipotermi Hangi Derecelerde Olur? Erken Hipotermi: Vücut ısısı 37-35°C arasında olur. Titreme, soğukluk, morarma ve çarpıntı gözlemlenir. Hafif Hipotermi: Vücut ısısı 35-32,2°C arasında. Bilinç bulanıklığı ve solunum hızı artar. Orta Hipotermi: Vücut ısısı 32,2-28°C arasında. Bilinç iyice bulanır, uyku hali başlar. Ağır Hipotermi: Vücut ısısı 28°C altına düşer. Kişi koma durumuna geçer ve refleksler kaybolur. Donma: Vücut ısısı 27°C'nin altındadır. El, ayak, burun gibi bölgelerde donma görülebilir. Hipotermi Tedavisi ve İlk Yardım Nasıl Olmalı? Hipotermi tedavisinde dikkat edilmesi gereken birkaç önemli adım vardır: Soğuktan korunun: Yardıma başlamadan önce, soğuktan yeterince korunmaya dikkat edilmelidir.

Yardıma başlamadan önce, soğuktan yeterince korunmaya dikkat edilmelidir. Sıcak bir yere taşıyın: Hasta/yaralı, mümkünse sıcak bir ortamda tutulmalıdır.

Hasta/yaralı, mümkünse sıcak bir ortamda tutulmalıdır. Islak giysileri çıkarın: Islak kıyafetler, kuru ve ılık giysilerle değiştirilmelidir.

Islak kıyafetler, kuru ve ılık giysilerle değiştirilmelidir. Yavaş ısıtma: Vücudun orta bölgelerine (boyun, göğüs, kasık) ılık kompresler uygulanarak ısınma sağlanmalıdır.

Vücudun orta bölgelerine (boyun, göğüs, kasık) ılık kompresler uygulanarak ısınma sağlanmalıdır. Ilımlı içecekler verin: Yudum yudum ılık, alkolsüz içecekler verilmelidir.

Yudum yudum ılık, alkolsüz içecekler verilmelidir. Direkt ısı uygulamaktan kaçının: Isıtma lambası veya sıcak banyo kullanılmamalıdır.

Isıtma lambası veya sıcak banyo kullanılmamalıdır. Uzuvları ısıtmayın: Kollar ve bacakları ısıtmak kalbe fazla yük bindirebilir.

Kollar ve bacakları ısıtmak kalbe fazla yük bindirebilir. Sigara içirmeyin: Hasta/yaralıya sigara içirilmemelidir.

Hasta/yaralıya sigara içirilmemelidir. Temel yaşam desteği: Bilinç kaybı durumunda, solunum devam ediyorsa, hasta uygun pozisyonda tutulmalı ve solunum kontrol edilmelidir. Solunum durursa, temel yaşam desteği uygulanmalıdır. Bu tedavi adımları, hipotermiden etkilenen kişilerin hayatta kalma şanslarını artırmak için kritik öneme sahiptir. Kaynak: Haber Merkezi

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