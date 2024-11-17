Hükümlülerden ara tatilde 12 okulda temizlik

Denetimli serbestlik tedbiri altındaki hükümlüler, ara tatilde ’Okuluma Destek Projesi’ kapsamında Avcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir’deki 12 okulda temizlik bakım onarım çalışması yaptı.
Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, hükümlülerin rehabilitasyon sürecine katkı sağlamak amacıyla başlattığı 'Okuluma Destek Projesi' ile Avcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir'deki okullarda temizlik çalışması yaptı.
Aralarında Kanarya İlkokulu, Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lilsesi ile Tahsin Banguoğlu İlkokulu'nun da bulunduğu okullarda bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra hükümlüler tarafından çevre düzenlemesi de yapıldı. Hükümlülere çalışma disiplini kazandırılması ve toplumsal sorumluluk bilinci artırılması ve topluma uyum sağlanmaları hedeflenen projede, temizlik yapılan okullar ara tatilin bittiği 18 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.
Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin ve kurum şefleri hükümlülerin yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceledi, hükümlülere katkılarından ötürü teşekkür etti. Projeyle tatil süresince Avcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir'de 12 okulun temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.
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