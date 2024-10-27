Kabine bir araya geliyor! Masada kritik meseleler ele alınacak
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Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Gündemde, İsrail’in bölgedeki saldırıları ve TUSAŞ’a yönelik terör saldırısına dair gelişmeler yer alacak. Ayrıca, ekonomideki son durum da detaylı bir şekilde değerlendirilecek.
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının detayları, kabine toplantısında masaya yatırılacak.
Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar, terör hedeflerinin imha edilmesi bağlamında görüşülecek ve alınacak yeni önlemler tartışılacak.
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı incelenecek
İsrail'in Gazze ile başlayarak Lübnan'a uzanan saldırıları, toplantının önemli başlıkları arasında yer alıyor.
Ayrıca, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırıları da Ankara'nın dikkatle takip ettiği konular arasında.
Bu saldırılara yönelik Türkiye'den gelen tepkiler, toplantıda ele alınacak.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını kınayarak, "İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir." ifadesini kullandı. Bölgedeki gerilim ve Türkiye'nin alacağı önlemler, kabinede değerlendirilecek.
İsrail'in saldırıları gündemde
Toplantıda, 2025 yılı bütçesi, orta vadeli programın etkileri ve enflasyonla mücadele konuları da detaylı bir şekilde ele alınacak.
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