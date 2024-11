Kadın şoförler deneyimlerini anlattı: “Bu mesleği yapamazsın diyenler oldu pes etmedik’’

Kadın şoförler, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nde deneyimlerini ve meslekte yaşadıkları zorlukları anlattı. ‘Trafik kurallarına uyalım, başka bir şey istemiyoruz’ diyen 2 çocuk annesi Seval Mıhçı (53), “Kadınlar şoförlüğü seviyorsa hiç durmasın hemen ehliyetlerini alsın ve gelsinler. Hepimiz onlara destek oluruz. İstanbul zaten trafik konusunda sıkıntılı bir şehir. Sadece trafik kurallarına uyalım başka bir şey istemiyoruz” dedi. Etrafında ‘bu mesleği yapamazsın, zorlukları çok’ diyen kişiler olduğunu ancak pes etmediğini söyleyen Seyhan Aycibin (30) de “Biz pes etmedik, yılmadık. Kadınların isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok, buna inanıyorum” diye konuştu.

Kadın şoförler, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nde deneyimlerini ve yaşadığı zorlukları anlattı. Altur bünyesinde şoförlük yapan kadınlar, mesleğini çok sevdiğini ve yaşadığı bazı zorluklara rağmen pes etmediğini söyledi. Şoförlük mesleğini seçmek isteyen kadınların desteklenmesi gerektiğini söyleyen Seval Mıhçı, "Kadınlar şoförlüğü seviyorsa hiç durmasın hemen ehliyetlerini alsın ve gelsinler. Hepimiz onlara destek oluruz. Benim severek yaptığım bir meslek. Öncelikle hemcinslerimin sonra diğer kaptanlarımızın Dünya Şoförler Günü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı. İşletme Bölümü'nden mezun 3 çocuk annesi Mine Baltacı (53) da mezun olduktan sonra çocuk sahibi olduğu için iş hayatına atılamadığını ve çocuklarını büyüttükten sonra şoförlük mesleğine adım attığını ifade etti. Baltacı, "Kadın, istediği zaman her şeyi başarabilen bir güce sahip” diye konuştu.

MIHÇI: TEK BAŞIMA AYAKTA DURMAYA ÇALIŞAN BİR KADINIM

Haberlerde, Altur Turizm'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın ‘1000 kadın şoför bulsam bugün hepsini işe alırım' dediğini duyduktan sonra B olan ehliyetini D'ye yükseltip iş başvurusunda bulunduğunu söyleyen 2 çocuk annesi Seval Mıhçı (53), "En son direksiyon hocalığı yaptım. Haberlerde Abdurrahim Albayrak'ın kadın şoför aradığını duydum. Bunun üzerine heyecanlandım, vakit kaybetmeden ehliyetimi yükselttim ve buraya geldim. Yöneticilerimle görüştüm, mülakatlardan, sürüş testleri ve her türlü denemelerden geçtikten sonra işe başladım. 2 çocuğum ve rahatsız bir annem var, tek başıma ayakta durmaya çalışan bir kadınım, işe daha çok ihtiyaç duydum. Altur'un diğer firmalardan farkını yaşayarak gördüm. Hem kurumsal kimliğinin olması hem ücretlerinin diğer firmalara göre yüksek olması hem de yöneticilerimizin profesyonel yaklaşımı nedeniyle buradan çok memnun kaldım” dedi.

‘TRAFİK KURALLARINA UYALIM BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ'

Trafikte karşılaştığı sorunları anlatan Mıhçı, "Sadece trafik kurallarına uyalım başka bir şey istemiyoruz. Kadınlar şoförlüğü seviyorsa hiç durmasın hemen ehliyetlerini alsın ve gelsinler. Hepimiz onlara destek oluruz. Benim severek yaptığım bir meslek. Öncelikle hemcinslerimin sonra diğer kaptanlarımızın Dünya Şoförler Günü'nü kutluyorum. Daha güzel günlerde daha güzel kutlamalarda birlikte olmak dileğiyle. Kadına pozitif ayrımcılık gösterdiği için de Abdurrahim Albayrak'a ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GÜMÜŞ: KADINLAR HER SEKTÖRDE BAŞARILI OLABİLİR

1 çocuk annesi Hanife Gümüş (51), "1 senedir Altur bünyesinde çalışıyorum. Arkadaşımın beni buraya getirmesiyle şoförlük sürecim başlamış oldu. Zorlukları görmezsem keyifli gidiyor. Hem erkeklerden hem de kadınlardan olumlu geri dönüşler alıyorum. Benim tek isteğim herkesin trafikte kurallara uyması. Böyle olduğu müddetçe de bir sorun yaşanacağını sanmıyorum. Etrafımda moral bozan kimse olmadı aksine destek veren arkadaşlarım, dostlarım ve akrabalarım oldu. Başardığıma inanıyorum. Mesleğim çok zevkli, direksiyon başında olmak beni mutlu ediyor. Kadınlar çok güçlü, her sektörde başarılı olabilirler. Azim ve istikrar önemli, eğer isterlerse yapabilirler. Dünya Şoförler Günü'müz kutlu olsun” dedi.

YILDIZ: DIŞARIDAN ÇOK ZOR GÖRÜNEBİLİYOR AMA BEN KESİNLİKLE ZORLANMADIM

2 çocuk annesi Emine Yıldız (44) da 2015 yılından beri şoförlük yaptığını belirterek, "Son 1 yıldır bu firmada çalışıyorum. İstanbul trafiği çok yoğun biz de işimizi layıkıyla yapmak istiyoruz. Burası, cesareti olan, bu mesleği yapmak isteyenlerin ilk çalışması gereken firma. Dışarıdan mesleğimiz çok zor görünebiliyor ama ben kesinlikle zorlanmadım, işimi çok keyif alarak yapıyorum. Emekli olana kadar bu mesleği icra etmek istiyorum. Kadın erkek fark etmeksizin Dünya Şoförler Günü'müz kutlu olsun” diye konuştu.

BALTACI: KADIN İSTEDİĞİ ZAMAN HER ŞEYİ BAŞARABİLEN BİR GÜCE SAHİP

İşletme Bölümü'nden mezun 3 çocuk annesi Mine Baltacı (53), mezun olduktan sonra çocuk sahibi olduğu için iş hayatına atılamadığını ve çocuklarını büyüttükten sonra şoförlük mesleğine adım attığını ifade etti. Baltacı, "Kadın, istediği zaman her şeyi başarabilen bir güce sahip. Çocuklarımı büyüttüm ve artık çalışmam gerekiyordu. Şoförlüğüm iyi olduğu için bu mesleği yapmak istedim. Daha önce 2019 yılında bir hatlı minibüste çalıştım, mesleğe böyle başladım. Daha sonra taksi ve turizm de çalıştım. Her gün bu firmanın önünden geçiyordum. Bir gün ‘gelip başvuracağım' dedim. Geldim, başvurumu yaptım, çok güzel bir ortam. İlk başta zorlandığım anlar oldu ama şimdi hiç zorlanmıyorum. Bir gazetede okumuştum; Bizim firmamızın sahibi Abdurrahim Albayrak da bir hatlı minibüsle başlamış, çok ilgimi çekmişti. Sektöre atıldım, her şey çok güzel gidiyor. Dünya Şoförler Günü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

AYCİBİN: KADIN OLDUĞUM İÇİN TRAFİKTE NEGATİF YAKLAŞIMLAR OLABİLİYOR

Dış Ticaret ve İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra spora yöneldiğini ve 15 yıldır lisanslı futbolcu olduğunu ifade eden Seyhan Aycibin (30), "1 buçuk senedir bu firmada şoförlük yapıyorum. Aynı zamanda 15 senedir lisanslı sporcuyum. Haberlerde ‘Abdurrahim Albayrak'ın ‘kadın şoför alacağız' demesi üzerine buraya geldim, çok da memnunum. Kadın olduğum için trafikte negatif yaklaşımlar olabiliyor. Zorluklar yaşasak da bu mesleği sürdürmeye devam ediyoruz. Etrafımızda ‘bu mesleği yapamazsın, zorlukları çok' diyen kişiler oldu. Biz pes etmedik, yılmadık. Kadınların isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok, buna inanıyorum. Spor faaliyetlerine devam ediyorum. Maçlarıma ve antrenmanlarıma gidebilmem için firmamız her türlü desteği veriyor. Bundan dolayı çalışma şartlarım rahat, mutluyum” dedi.

