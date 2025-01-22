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Kartalkaya’daki otel yangını faciasında can kaybı 79’a yükseldi

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Kartalkaya’daki otel yangını faciasında can kaybı 79’a yükseldi
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79’a yükseldiğini bildirdi.

Dün sabaha karşı kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında vefat eden 76 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 56 kişinin kimliğinin belirlendiği çalışmalar kapsamında DNA testleri yapılıyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, yapılan DNA testleri sonucu oteldeki yangında 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirlendi.

Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.

11 kişi gözaltına alındı

Bolu Kartalkaya'daki otel, yangın sonucu enkaza dönüştü. Soğutma çalışmalarının ardından enkazda inceleme başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın faciasıyla ilgili gözaltı sayısının 11'e çıktığını duyurdu. Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürünün de gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Tunç, alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemelerinin de devam ettiğini açıkladı.

Jandarma otel çevresini güvenlik şeritleriyle kapattı. Görevliler dışında geçişe izin verilmedi.

AFAD Başkanı Okay Memiş koordinasyonundaki ekipler her bir odayı taradı. Yangının otelde yol açtığı hasar AFAD ekiplerince görüntülendi.

İç mekanda soruşturmaya dayanak olabilecek tüm deliller toplandı. Soruşturmada görevli 6 cumhuriyet savcısı adli; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile mülkiye müfettişleri ise idari soruşturmayı sürdürüyor.

Yaralıların 39'u taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı yaralılardan 39'unun taburcu edildiğini açıkladı. 12 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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