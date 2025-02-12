Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 14 Şubat 2025 Cuma Kastamonu’da okul var mı, yok mu? Kastamonu valiliği açıklama yaptı mı?

Kastamonu’da 14 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Kastamonu Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelecek duyurular, öğrenciler ve veliler tarafından takip edilecektir. Kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle tatil kararı hakkında bilgi almak için resmi açıklamalar bekleniyor.

Kastamonu'da 14 Şubat 2025 Cuma Okullar Tatil mi?

Kastamonu'da 14 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili şu an için resmi bir açıklama yapılmamıştır. Öğrenciler ve veliler, Kastamonu Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak duyuruları takip ederek bilgilere ulaşabilirler.

Kastamonu'da 14 Şubat 2025 Cuma Okul Var mı, Yok mu?

Kastamonu'da 14 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair bir açıklama henüz yapılmamıştır. Resmi duyurular, Kastamonu Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilir.

Kastamonu Valiliği Açıklama Yaptı mı?

Kastamonu Valiliği, 14 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili şu an bir açıklama yapmamıştır. Güncel bilgiler için Kastamonu Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi duyurularını takip etmek önemlidir.

Kastamonu'da 14 Şubat 2025 Cuma Okullar Tatil Edildi mi?

Kastamonu'da 14 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edilip edilmediğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştır. Öğrenciler ve veliler, Kastamonu Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaları takip edebilirler.

Kaynak: Haber Merkezi