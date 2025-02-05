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Kayseri’de Okullar Tatil Mi? 6 Şubat Kayseri okullar tatil oldu mu? Valilikten Açıklama Geldi!

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Kayseri’de Okullar Tatil Mi? 6 Şubat Kayseri okullar tatil oldu mu? Valilikten Açıklama Geldi!
Kayseri’de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının bu akşam ve yarın da devam etmesi beklenirken, öğrenciler ve veliler 6 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Kayseri’de yarın okullar tatil edilecek mi?

Kayseri genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, Kayseri'de 6 Şubat'ta eğitime ara verilip verilmediğini merak ediyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin pek çok noktasında beyaz bir örtü oluşturdu. Bu durumu göz önüne alan yetkililer, eğitim- öğretim faaliyetleriyle ilgili yeni bir karar aldı. Peki, Kayseri'de 6 Şubat'ta okullar tatil mi?

Kayseri'de Okullar Tatil Mi? 6 Şubat Kayseri'de okullar tatil mi?

Kayseri'de etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine dayanılarak, 6 Şubat Perşembe günü Kayseri genelinde kar yağışının devam edeceği ve hava sıcaklığının -5 dereceye kadar düşmesinin beklendiği belirtildi. Bu nedenle muhtemel riskleri önlemek adına, eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Olumsuz hava koşullarının yol açabileceği riskleri minimize etmek ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla, taşımalı eğitim sistemindeki aksaklıklar da göz önünde bulundurularak Kayseri il genelindeki tüm resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitülerinin yanı sıra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 6 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime ara verilmiştir."

Bu karar ile birlikte öğrenci ve velilerin güvenliği ön planda tutulurken, olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tedbirlerin alındığı da vurgulandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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