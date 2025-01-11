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Mekke’den zemzem suyu alıp musluk suyu ile çoğalttı! Günlük 600 bin TL, 5 ayda 90 milyon TL kazanç elde edilmiş

Mekke’den zemzem suyu alıp musluk suyu ile çoğalttı! Günlük 600 bin TL, 5 ayda 90 milyon TL kazanç elde edilmiş
Adana’da sahte zemzem suyu operasyonunda yakalanan iş yeri sahibinin Mekke’den aldığı zemzem suyunu çeşme suyuyla karıştırıp çoğalttığı ortaya çıktı. 5 ay içerisinde 90 milyon TL para kazanan şüpheli ifadesinde, “Bu suları sahte olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu ana kadar müşterilerden bana herhangi bir şikayet gelmedi” dedi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilal Ç.'nin Akkapı Mahallesi'ndeki evinin deposunda zemzem suyu yaptığı bilgisini alarak operasyon yapmıştı. Yapılan operasyonda iş yeri sahibi Bilal Ç. yakalanmış ve 16 ton satışa hazır halde sahte zemzem suyu, 300 adet rulo şişe amblem etiketi ve dolum makinesi ele geçirilmişti.

"Müşterilerden şikayet gelmedi" savunması
Gözaltına alınan Bilal Ç.'nin ifadesinde, "Zemzem suyuna rağbet vardı, ben de bunu değerlendirip kazanca çevirmek istedim. Mekke'den gelen tırlardan zemzem suyu alıp musluk suyu karıştırdım. Yaklaşık 4-5 aydır bu işi yapıyorum. Türkiye'deki tüm zemzem sularını ben yaptım. Bu suları sahte olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu ana kadar müşterilerden bana herhangi bir şikayet gelmedi" dediği öne sürüldü.

"Günlük 600 bin TL, 5 ayda 90 milyon TL kazanç elde edilmiş"
Depoda günlük 20 ton sahte zemzem suyu üretilirken günlük 600 bin TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Yaklaşık 5 aydır bu işi yaptığını belirten iş yeri sahibi Bilal Ç.'nin toplamda 90 milyon TL kazandığı iddia edildi.

Gerçeğine benzesin diye aroma ve tatlandırıcı kullanmışlar
Sahte zemzem suyunu gerçek gibi göstermek için suya aroma ve tatlandırıcı konulduğu öğrenildi. Üretilen sahte zemzem sularının ise Adana'dan İstanbul'a gönderildiği, buradan piyasaya sürüldüğü öğrenildi.
Öte yandan, ele geçirilen 16 ton zemzem suyu imha edildi.

Kaynak: İHA

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