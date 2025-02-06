Necla Nazır hastaneye kaldırıldı! Ferdi Tayfur’un eski eşi Necla Nazır’a ne oldu? Necla Nazır kim, Necla Nazır hastalığı ne?
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Ferdi Tayfur’un 29 yıllık hayat arkadaşı olan ve sektörde ’Sinema Güzeli’ olarak bilinen sanatçı Necla Nazır, böbrek yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Necla Nazır, böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır'dan kötü bir haber geldi. Sabah'ın haberine göre, 68 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırıldı. Hastanede görüntülenen Nazır'ın, böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Necla Nazır hastaneye kaldırıldı
Tayfur'un cenazesinde yaşanan tartışma nedeniyle eski hayat arkadaşı Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur ve damadı bir süre gündemden düşmemişti.
NECLA NAZIR KİMDİR?
Necla Nazır, 16 Nisan 1956 yılında İskeçe'de dünyaya geldi. "Sinema Güzeli" olarak tanınan Necla Nazır, sinema oyunculuğu yapmadan önce fabrikada işçi olarak çalışıyordu. Yarışmalara katıldıktan sonra 16 yaşında Ben Doğarken Ölmüşüm isimli filmle Yeşilçam'a dahil olan oyuncu, sektörün güzel ve masum yüzlü kadını oldu. Nazır'ın Sende… Uzadı Geceler isimli bir müzik albümü de bulunuyor.
Necla Nazır hastaneye kaldırıldı
29 yıl birliktelik yaşadığı Ferdi Tayfur ile 2007 yılında ayrılmıştır. Ferdi Tayfur ile birlikteliğinden Tuğçe Tayfur isminde bir kızı bulunuyor.2018 yılında ünlü isme 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmiştir.
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