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Operatörden gizli kepçeye binen iki genç hayatını kaybetti

Operatörden gizli kepçeye binen iki genç hayatını kaybetti
Elazığ’da bir şantiye alanında meydana gelen kazada kepçenin devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Olay, Sarı Çubuk köyündeki bir inşaat şantiyesinde çalışmalara devam edildiği sırada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, şantiye alanında kullanılan kepçenin henüz bilinmeyen bir nedenle devrilmesi sonucu Murat Ateş ve Yusuf Gözel ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Operatörden gizli kepçeye binen iki genç hayatını kaybetti

Ağır yaralanan 17 yaşındaki Murat Ateş ve 16 yaşındaki Yusuf Gözel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, kepçe operatörü lavabo ihtiyacını karşılamak için tuvalete gittiği sırada iki gencin kepçeye bindiği ve kepçenin devrildiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

  • #Elazığ #Polis

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