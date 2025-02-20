Ordu’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Ordu’da kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?
Ordu’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullarda eğitime ara verildi. Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, eğitim kurumlarının tatil olduğu ve hamile, engelli kamu görevlileri ile 0-6 yaş arası çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Ordu'da yarın okullar tatil mi?
Ordu'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
21 Şubat 2025 Cuma günü Ordu'da kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi?
Valilik açıklamasına göre, Ordu il genelindeki tüm eğitim kurumlarında, okullar, özel eğitim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde 21 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime ara verilecek. Dersler iptal olacak ve eğitim bir gün süreyle yapılmayacak.
Valilik açıklama yaptı mı?
Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Şubat Cuma günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verileceğini açıkladı. Ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlileri ile 0-6 yaş arası çocuğu olan kamu çalışanı annelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
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