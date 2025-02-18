Ordu’da yarın okullar tatil mi? Ordu’da 19 Şubat (Yarın) okullarda kar tatili var mı, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?
Ordu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 19 Şubat’ta eğitime ara verildi. Valilik, yüksek kesimlerde devam eden yağış ve buzlanma riskine dikkat çekerek tatil kararını duyurdu. İşte detaylar...
Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 19 Şubat'ta eğitime ara verildi. Valilik, yüksek kesimlerde devam eden yağış ve buzlanma riski sebebiyle bazı ilçelerde okulların tatil edildiğini duyurdu.
Ordu'da 19 Şubat'ta Okullarda Kar Tatili Var mı?
Evet, Ordu'nun Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında, ayrıca Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde bazı okullarda eğitime ara verildi.
Ordu'da Yarın Ders İşlenecek mi?
Belirtilen ilçelerdeki okullarda 19 Şubat günü yüz yüze eğitim yapılmayacak. Öğrenciler, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün tatil yapacak.
Valilik Açıklama Yaptı mı?
Evet, Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma riskine dikkat çekerek bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, tatil kararının öğrencilerin güvenliği için alındığı belirtildi.
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