Otomobil kayalıklara çarptı: 3 ölü 2 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde S.B.'nin kullandığı otomobil Başarı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 kişi olay yerinde can verdi
Sağlık görevlileri, sürücü S.B. ile kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan biri hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA