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Pazartesi okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi okul var mı, yok mu? Valilik açıklama yaptı mı?

Pazartesi okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi okul var mı, yok mu? Valilik açıklama yaptı mı?
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, eğitim-öğretim hayatını etkilemeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta birçok ilde okullar tatil edilirken, bu hafta da kar yağışı nedeniyle benzer kararlar bekleniyor. 7 Şubat Cuma günü Sinop, Kayseri, Sakarya, Sivas, Bursa, Samsun ve Kocaeli gibi illerde kar yağışı sebebiyle eğitime ara verilmesinin ardından, gözler şimdi 10 Şubat Pazartesi gününe çevrildi.

10 Şubat Pazartesi okullar tatil mi?

Öğrenciler ve veliler, valiliklerden yapılacak açıklamalara odaklanmış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hafta sonu ve yeni haftanın ilk günü bazı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürecek. Peki, 10 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edilecek mi? Resmi açıklamalar ne zaman yapılacak?

Valilikler açıklama yaptı mı?

Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından yapılan son bilgilendirmelere göre, 10 Şubat Pazartesi için henüz kar tatili kararı alınmış değil. Tatil kararlarının, 9 Şubat Pazar günü hava durumu raporları ve mevcut şartlar değerlendirilerek açıklanacağı ifade ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Pazar günü bazı bölgelerde kar yağışının etkisini artırabileceği ve sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği bilgisini paylaştı. Bu durum, özellikle yoğun kar yağışının devam ettiği illerde tatil beklentisini artırıyor. Resmi kararlar ise valiliklerin duyurularıyla netlik kazanacak.

Hangi bölgelerde kar yağışı devam ediyor?

Kar yağışı Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Sinop, Kayseri, Sakarya, Sivas, Bursa, Samsun ve Kocaeli gibi illerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmişti. Bu bölgelerde, hafta sonu boyunca da kar yağışının etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da ise yağışların hafta sonu hafiflemesi, ancak Pazartesi günü yeniden yoğunlaşması bekleniyor. Valilikler ve ilgili kurumlar, meteorolojik verileri yakından takip ediyor ve alınacak kararlara göre kamuoyunu bilgilendirecek.

Tatil kararları ne zaman duyurulacak?

10 Şubat Pazartesi gününe ilişkin tatil kararlarının, 9 Şubat Pazar akşamı valilikler ve kaymakamlıklar tarafından açıklanması öngörülüyor. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, yerel yönetimlerin sosyal medya hesaplarını ve internet sitelerini düzenli olarak takip etmeliler.

Uzmanlar, özellikle kırsal bölgelerde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Ancak kesin kararlar, hava koşullarının değerlendirilmesinin ardından duyurulacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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