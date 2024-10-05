Pençe Yıldırım bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.
"İnlere girmeye devam"
Bakanlıktan, 'İnlerine girmeye devam' etiketiyle yapılan paylaşımda, 'Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesini ele geçirdi' ifadesi kullanıldı.
Açıklamaya göre, bölgede ele geçirilen malzeme şunlar:
"1 M-16 piyade tüfeği, 3 AK-47 piyade tüfeği ve 10 şarjör, 5 el bombası, 1 dürbün, 2 radyo, 4 ses kayıt cihazı, 2 kindle, 1 tablet, 1 powerbank, 1 güneş paneli, 1 kafa feneri, 4 termal şemsiye, 4 uyku tulumu, 1 pançoliner, 2 hücum yeleği, 1 kütüklük, 2 kum torbası, 1 termal başlık, flash bellek ve hafıza kartları, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve pil blokları, çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesi ve örgütsel doküman"
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