PERSONEL ALIMI İLANI | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 personel alımı yapacak! Başvurular nasıl yapılacak, şartları neler ve KPSS puanı kaç olmalı? İşte detaylar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 personel alımı yapacağını duyurdu. Bunun üzerine akıllara başvuru şartları, ne zaman başlayacağı ve KPSS şartı olup olmayacağı soruları geldi. 2024 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylı bilgiler...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işçi alımı yakından takip ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan 2 bin 390 personel alımı ilanı sonrası adaylar başvuruların ne zaman alınacağı merak ediyor. Bakanlık bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere alınacak olan personeller için başvuru şartları neler, KPSS şartı var mı, kaç puan?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Resmi Gazete'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 2 bin 390 sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme gerçekleştirecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Başvurular 15- 30 Ekim 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Adaylar, başvurularını 15- 30 Ekim 2024 tarihleri arasında son gün saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden Edevlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek olup, fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında

sisteme yüklemesi gerekmektedir.)

b) Adayların mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı sistemine otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri otomatik yüklenmeyen adaylar diplomalarını beyan etmek zorunda olup; onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak Kariyer Kapısı sistemine yüklemeleri gerekmektedir. (Kariyer Kapısı Aday Kullanım Kılavuzunu inceleyerek başvurunuzda diplomanızı nasıl beyan edebileceğinizi görüntüleyebilirsiniz.)

Manuel olarak yüklenecek mezuniyet belgelerinin önlü/arkalı, onaylı, okunaklı ve tamamının görünür olması gerekmektedir. Belirtilen şekilde yüklemenin yapılması adayın sorumluluğundadır. Okunaklı olmayan ve ilgili alana yüklenmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine "Denklik Gösterir Belgelerini” yüklemeleri gerekmektedir. Denklik Gösterir Belge alanına yüklenen diğer evraklar dikkate alınmayacaktır.

ç) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin bilgiler sisteme otomatik yüklenecektir.

d) Adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.

e) Adayların son 1 yıl içerisinde 4/B sözleşmeli personel olarak hizmeti varsa hizmet bilgisini (e-Devletten veya SGK'dan alınmış SGK Hizmet Dökümü ya da çalışmış oldukları kurumdan almış oldukları belge) beyan etmeleri gerekmektedir.

f) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra "Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri, kaydettikten sonra "Aday Başvuru Bilgileri” formunu yazdırmaları gerekmektedir.