Şaban ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Şaban ayı 13. 14. 15. gün orucu Eyyam-ı Biyd Orucu nasıl ve ne zaman tutulur?
Üç aylar içerisinde yer alan ve Ramazan ayının habercisi olan Şaban ayı, Müslümanlar için önemli bir dönemdir. Şaban ayında oruç tutmak isteyenler, bu ayın faziletleri ve oruç günleriyle ilgili ayrıntıları araştırmaktadır. Ramazan ayında oruç tutmak farz iken, Şaban ayında belirli günlerde oruç tutmak sünnet olarak tavsiye edilmiştir. Peki, Şaban ayında oruç ne zaman ve kaç gün tutulur? İşte Şaban ayı ve oruçla ilgili detaylar:
ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Şaban ayı, 31 Ocak 2025 Cuma günü başlayacaktır.
ŞABAN AYI ORUCU NE ZAMAN VE KAÇ GÜN TUTULUR?
Şaban ayında oruç tutmak zorunlu değildir, ancak belirli günlerde oruç tutmanın faziletli olduğu belirtilmiştir. 31 Ocak Cuma günü başlayan Şaban ayı için oruç, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece sahura kalkılarak tutulabilir. Ayrıca, Şaban ayının son Pazartesi günü tutulan orucun da faziletli olduğu ifade edilmektedir.
Şaban ayı orucuna, "Niyet ettim Allah rızası için Şaban ayı orucunu tutmaya" diyerek niyet edilebilir.
ŞABAN AYI 13., 14. VE 15. GÜNLERİN ÖNEMİ (EYYAM-I BIYD)
Eyyam-ı Biyd, ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13., 14. ve 15. günlerini ifade eder. Bu gecelerde ay tam olarak görünür ve geceler diğer zamanlara göre daha aydınlık olur.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, bu günlerde oruç tutmak Resûlullah (s.a.s.) tarafından tavsiye edilmiştir. Peygamber Efendimiz, bu günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29). Şaban ayında Eyyam-ı Biyd günleri, ayın 13., 14. ve 15. günlerine denk gelmektedir.
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