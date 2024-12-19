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Sahte alkol üretenlere operasyon: 5 bin 740 şişe ele geçirildi

Sahte alkol üretenlere operasyon: 5 bin 740 şişe ele geçirildi
Bursa’da düzenlenen “Çengel-12“ operasyonunda, 5 bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa'nın Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik "Çengel-12" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 5 bin 740 şişe sahte alkol, 450 sahte bandrol ve 160 sahte karekod etiketi ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, "Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, vatandaşların can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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