Samsun’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Samsun’da kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Samsun’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, 20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 12.00’den itibaren ve 21 Şubat 2025 Cuma günü, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildi. Samsun Valiliği, alınan tedbirler kapsamında kamu kurumlarında görevli bazı personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Samsun'da Yarın Okullar Tatil Mi?

Samsun'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe (12.00'den itibaren) ve 21 Şubat 2025 Cuma günleri il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildi. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda, öğrenciler ve öğretmenler kar tatilinin tadını çıkaracaklar.

21 Şubat 2025 Cuma Günü Samsun'da Kar Tatili Var Mı, Yok Mu?

Samsun Valiliği, 20 Şubat Perşembe günü saat 12.00'den itibaren başlayacak olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, 21 Şubat Cuma günü de dahil olmak üzere eğitim kurumlarında iki gün süreyle tatil kararı aldı. Bu karar, olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği göz önünde bulundurularak alındı.

Valilik Açıklama Yaptı Mı?

Samsun Valisi Orhan Tavlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreşler, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında 20 Şubat 2025 saat 12.00'den itibaren eğitim-öğretime ara verileceğini duyurdu. Ayrıca, hamileler, engelliler ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi