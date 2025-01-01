Sattığı çeyrek bilete büyük ikramiye isabet eden bayi: Böyle bir şey yaşayacağımı hissediyordum
Bursa’da, Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde 600 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 3 çeyrek biletten birini satan bayi Mete Yenigün (60), “Aslında ben böyle bir şey yaşayacağımı hissediyordum“ dedi.
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 600 milyon liralık büyük ikramiye, '1052448' numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi, Bursa'nın Osmangazi ilçesi ve İzmir'in Bergama ilçesindeki bayilerden satılan fiziki biletlere çıktı. Çeyrek biletlerin sahipleri, dağıtım garantisi uygulaması kapsamında ikramiyenin eşit olarak 3'e bölünmesiyle 200'er milyon lira kazandı.
Büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden birini satan Mete Yenigün, yılbaşı gecesi çekiliş yapılırken talihlilerden birinin Bursa'nın Osmangazi ilçesinde olduğunu duyunca, 'Bilet acaba benim bayimden mi satıldı' diye düşündüğü söyledi. "Daha sonra biletin bayimden satıldığını duyunca heyecanlandım" diyen Yenigün, "Aslında ben böyle bir şey yaşayacağımı hissediyordum. Şanslı talihliye hayırlı olsun. İnşallah güzel işlerde harcasın, güle güle harcasın. Talihliden bana bir şey yapması için bir beklentim yok" ifadelerini kullandı.
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