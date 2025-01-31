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Son dakika deprem​! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Malatya AFAD son dakika depremler listesi

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Son dakika deprem​! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Malatya AFAD son dakika depremler listesi
Türkiye genelinde ve çevresinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Farklı büyüklüklerde yaşanan sarsıntılar, vatandaşların güncel deprem verilerine olan ilgisini artırıyor. Depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi kritik bilgiler, kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sağlıyor. İşte, 30 Ocak 2025 tarihinde kaydedilen son depremler ve detayları...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi, Türkiye genelindeki sarsıntıları anlık olarak takip etmek isteyenler için büyük önem taşıyor. Depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi kritik bilgileri içeren bu liste, sarsıntıyı hisseden vatandaşların "Az önce deprem mi oldu?”, "Son deprem nerede gerçekleşti?”, "Kaç büyüklüğündeydi?” gibi sorularına hızlı ve güvenilir yanıtlar sunuyor. İşte, 31 Ocak 2025 tarihine ait güncel deprem verileri…

AFAD Son Depremler Listesi 31 Ocak 2025

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye ve çevresinde çeşitli büyüklüklerde depremler yaşanmaya devam ediyor. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi önemli bilgiler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 30 Ocak 2025 tarihine ait son depremler…

  • 20:29:11Kahramanmaraş (Barış-Nurhak) – 1.3 büyüklüğünde, 5.0 km derinlikte
  • 20:17:16Kayseri (Gümüşören-Develi) – 1.9 büyüklüğünde, 5.0 km derinlikte
  • 20:13:15Sivas (Kulahlı-Gürün) – 2.1 büyüklüğünde, 3.0 km derinlikte
  • 20:01:59Kahramanmaraş (Şahinkayası) – 1.8 büyüklüğünde, 8.2 km derinlikte
  • 19:19:10Akdeniz2.8 büyüklüğünde, 7.2 km derinlikte
  • 19:16:43Akdeniz2.8 büyüklüğünde, 7.3 km derinlikte
  • 19:09:46Akdeniz2.6 büyüklüğünde, 5.0 km derinlikte
  • 18:15:17Balıkesir (Yenice) – 1.5 büyüklüğünde, 24.7 km derinlikte
  • 18:09:38Denizli (Beyağaç) – 2.4 büyüklüğünde, 8.6 km derinlikte
  • 18:04:10Sivas (Eskihamal-Gürün) – 2.9 büyüklüğünde, 5.0 km derinlikte
  • 17:28:32Bursa (Hamzalı-Orhangazi) – 1.1 büyüklüğünde, 0.0 km derinlikte
  • 17:19:54Akdeniz2.6 büyüklüğünde, 9.7 km derinlikte
  • 17:05:12Çanakkale (Köyünevi-Ayvacık) – 1.5 büyüklüğünde, 13.0 km derinlikte

AFAD Son Depremler Listesi
Kandilli Son Depremler Listesi

 

Kaynak: Haber Merkezi

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