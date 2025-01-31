Son dakika deprem​! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Malatya AFAD son dakika depremler listesi

Türkiye genelinde ve çevresinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Farklı büyüklüklerde yaşanan sarsıntılar, vatandaşların güncel deprem verilerine olan ilgisini artırıyor. Depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi kritik bilgiler, kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sağlıyor. İşte, 30 Ocak 2025 tarihinde kaydedilen son depremler ve detayları...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi, Türkiye genelindeki sarsıntıları anlık olarak takip etmek isteyenler için büyük önem taşıyor. Depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi kritik bilgileri içeren bu liste, sarsıntıyı hisseden vatandaşların "Az önce deprem mi oldu?”, "Son deprem nerede gerçekleşti?”, "Kaç büyüklüğündeydi?” gibi sorularına hızlı ve güvenilir yanıtlar sunuyor. İşte, 31 Ocak 2025 tarihine ait güncel deprem verileri… AFAD Son Depremler Listesi 31 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye ve çevresinde çeşitli büyüklüklerde depremler yaşanmaya devam ediyor. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi önemli bilgiler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 30 Ocak 2025 tarihine ait son depremler… 20:29:11 – Kahramanmaraş (Barış-Nurhak) – 1.3 büyüklüğünde, 5.0 km derinlikte

– (Barış-Nurhak) – 1.3 büyüklüğünde, 5.0 km derinlikte 20:17:16 – Kayseri (Gümüşören-Develi) – 1.9 büyüklüğünde, 5.0 km derinlikte

– (Gümüşören-Develi) – 1.9 büyüklüğünde, 5.0 km derinlikte 20:13:15 – Sivas (Kulahlı-Gürün) – 2.1 büyüklüğünde, 3.0 km derinlikte

– (Kulahlı-Gürün) – 2.1 büyüklüğünde, 3.0 km derinlikte 20:01:59 – Kahramanmaraş (Şahinkayası) – 1.8 büyüklüğünde, 8.2 km derinlikte

– (Şahinkayası) – 1.8 büyüklüğünde, 8.2 km derinlikte 19:19:10 – Akdeniz – 2.8 büyüklüğünde, 7.2 km derinlikte

– – 2.8 büyüklüğünde, 7.2 km derinlikte 19:16:43 – Akdeniz – 2.8 büyüklüğünde, 7.3 km derinlikte

– – 2.8 büyüklüğünde, 7.3 km derinlikte 19:09:46 – Akdeniz – 2.6 büyüklüğünde, 5.0 km derinlikte

– – 2.6 büyüklüğünde, 5.0 km derinlikte 18:15:17 – Balıkesir (Yenice) – 1.5 büyüklüğünde, 24.7 km derinlikte

– (Yenice) – 1.5 büyüklüğünde, 24.7 km derinlikte 18:09:38 – Denizli (Beyağaç) – 2.4 büyüklüğünde, 8.6 km derinlikte

– (Beyağaç) – 2.4 büyüklüğünde, 8.6 km derinlikte 18:04:10 – Sivas (Eskihamal-Gürün) – 2.9 büyüklüğünde, 5.0 km derinlikte

– (Eskihamal-Gürün) – 2.9 büyüklüğünde, 5.0 km derinlikte 17:28:32 – Bursa (Hamzalı-Orhangazi) – 1.1 büyüklüğünde, 0.0 km derinlikte

– (Hamzalı-Orhangazi) – 1.1 büyüklüğünde, 0.0 km derinlikte 17:19:54 – Akdeniz – 2.6 büyüklüğünde, 9.7 km derinlikte

– – 2.6 büyüklüğünde, 9.7 km derinlikte 17:05:12 – Çanakkale (Köyünevi-Ayvacık) – 1.5 büyüklüğünde, 13.0 km derinlikte AFAD Son Depremler Listesi

Kandilli Son Depremler Listesi Kaynak: Haber Merkezi

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