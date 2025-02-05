Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman oldu? İzmir, Muğla, Aydın, İstanbul, Ege Denizi ve il il AFAD son depremler listesi

Türkiye genelinde meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan son deprem verileri, depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi kritik bilgileri içeriyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?”, “Depremin merkezi neresi?”, “Şiddeti ne kadardı?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, 5 Şubat 2025 tarihine ait en güncel deprem bilgileri...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Türkiye genelinde farklı büyüklüklerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bu sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedilerek kamuoyuyla paylaşılıyor. Özellikle depremi hisseden vatandaşlar, güncel verilere ulaşabilmek için son dakika deprem bilgilerini yakından takip ediyor. Yayınlanan verilerde, depremin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü ve diğer önemli detaylar yer alıyor. Az Önce Deprem Mi Oldu? Son Depremler Nerede ve Kaç Şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremleri anlık olarak duyurmaya devam ediyor. Yayınlanan son depremler listesinde hem büyük hem de küçük çaplı sarsıntılar yer alıyor. Vatandaşlar, bu listeler aracılığıyla yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını ve depremin büyüklüğünü öğrenebiliyor. Güncel deprem bilgilerine ulaşmak için: AFAD Son Depremler Listesi

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Son Depremler Listesi (5 Şubat 2025) Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedilmeye devam ediyor. İşte 5 Şubat 2025 tarihine ait en güncel deprem verileri: Saat 21:15 – 3.2 büyüklüğünde , 5.3 km derinlikte

– , Saat 21:13 – 2.9 büyüklüğünde , 8.4 km derinlikte

– , Saat 21:04 – 2.4 büyüklüğünde , 5.0 km derinlikte

– , Saat 20:47 – 4.8 büyüklüğünde , 5.7 km derinlikte

– , Saat 20:45 – 3.4 büyüklüğünde , 8.0 km derinlikte

– , Saat 20:40 – 2.2 büyüklüğünde , 4.8 km derinlikte

– , Saat 20:35 – 2.5 büyüklüğünde , 7.9 km derinlikte

– , Saat 20:16 – 3.4 büyüklüğünde , 1.2 km derinlikte

– , Saat 20:00 – 3.6 büyüklüğünde , 8.7 km derinlikte

– , Saat 19:56 – 3.0 büyüklüğünde , 5.0 km derinlikte

– , Saat 19:49 – 3.0 büyüklüğünde , 7.1 km derinlikte

– , Saat 19:38 – 2.9 büyüklüğünde , 7.1 km derinlikte

– , Saat 19:31 – 3.5 büyüklüğünde , 5.0 km derinlikte

– , Saat 19:24 – 3.6 büyüklüğünde , 6.1 km derinlikte

– , Saat 19:18 – 3.8 büyüklüğünde , 1.7 km derinlikte

– , Saat 19:16 – 3.4 büyüklüğünde , 5.5 km derinlikte

– , Saat 18:58 – 3.9 büyüklüğünde , 5.0 km derinlikte

– , Saat 18:35 – 3.4 büyüklüğünde , 5.6 km derinlikte

– , Saat 18:15 – 3.0 büyüklüğünde, 8.3 km derinlikte Kaynak: Haber Merkezi

#deprem #az önce deprem mi oldu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!