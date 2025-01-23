Togg T10F Ne Zaman Satışa Çıkacak? Togg T10F Özellikleri Neler? Togg T10F Fiyatı Ne Kadar, Kaç TL?
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Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, yeni modeli T10F ile otomotiv dünyasında fark yaratmaya hazırlanıyor. Avrupa pazarına açılma hedefiyle geliştirilen bu model, ileri teknolojisi ve çevreci özellikleriyle dikkat çekiyor. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T10F için ön talep sürecinin yaz aylarında başlayacağını duyurdu.
Togg T10F Ne Zaman Satışa Çıkacak?
Fuat Tosyalı, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos'taki toplantılarında yaptığı açıklamada, Togg'un üretim kapasitesini artırarak Avrupa pazarına açılacağını belirtti. Türkiye'de büyük bir ilgi gören Togg, 2025sonu itibarıyla Avrupa'da da satışa sunulabilir. T10F modeli için ön talep sürecinin Nisan-Mayıs döneminde başlayacağı açıklandı.
Togg T10F Özellikleri Neler?
Togg T10F, T10X modelinin izinden giderek kullanıcı odaklı tasarım anlayışıyla geliştirilmiştir. Sürekli internet bağlantısı, uzaktan güncelleme ve akıllı yaşam çözümleriyle donatılmış olan T10F, farklı teknik versiyonlarıyla pazara çıkacak:
RWD (arkadan itiş) Standart Menzil: 160 kW/218 beygir güç, 350 Nm tork, 52,4 kWh batarya kapasitesi, 350+ kilometre menzil.
AWD (Dört Çeker): 700 Nm tork, 530 kilometre menzil.
Togg T10F Fiyatı Ne Kadar, Kaç TL?
Yeni model Togg T10F için fiyat bilgisi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Togg'un ilk modeli olan SUV'un, 14 Mart 2023 tarihinde satışa sunulduğunda başlangıç paketinin fiyatının 923 bin TL olarak belirlendiği biliniyor. T10F için başvuru süreci başladığında, fiyat bilgisiyle ilgili resmi açıklamaları anında öğrenmek için haberimizi takip edebilirsiniz.
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