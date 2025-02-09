Tokat’ta yarın okullar tatil mi? 17 Şubat 2025 Pazartesi günü Tokat’ta kar tatili var mı, yok mu? Valilik açıklama yaptı mı?
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Tokat’ta kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte, öğrenciler ve veliler 17 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. Havanın soğuması ve karla birlikte ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor. Yetkililerden konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.
Tokat'ta yarın okullar tatil mi?
Tokat'ta hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının başlamasıyla birlikte, öğrenciler ve öğretmenler, 14 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yağışların etkisiyle birçok şehirde tatil durumu gündeme gelirken, Tokat'ta da eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, yetkililerden yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, Tokat'ta okullar tatil mi? İşte yanıtı…
17 Şubat 2025 Pazartesi Tokat'ta kar tatili var mı, yok mu?
Tokat'ta olumsuz hava koşullarının etkili olmaya başlamasının ardından, öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 17 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı.
Ancak, Tokat Valiliği'nden henüz bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Şu an için resmi makamlardan okulların tatil edilmesine yönelik bir duyuru gelmiş değil.
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