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Trafiğe kapalı yollar güncel liste: İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı?

Trafiğe kapalı yollar güncel liste: İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı?
İstanbul Valiliği aldığı yeni kararı duyurdu. 21 Mart Cuma günü saat 14.00’ten itibaren 22 Mart Cumartesi 14.00’e kadar 24 saat süreyle Saraçhane çevresindeki bazı yolları, Galata Köprüsü, Atatürk Bulvarı ve Fevzipaşa Caddesi gibi önemli yolları kapsadığı İstanbul’da trafiğe kapalı yollar güncel listesini paylaştı. 19 Mart Çarşamba günü duyurulan kapalı yollara ek kapalı yollar duyuruldu. Alternatif güzergahlar duyuruldu.

Güncel olaylar sonrası İstanbul Valiliği kapalı yollar listesini güncelledi. 21 Mart Cuma günü 14.00'ten 22 Mart Cumartesi 14.00'e kadar 24 saat boyunca bazı ana yolları trafiğe kapatma kararı alındı. 

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI? (GÜNCEL LİSTE)
İstanbul Valiliği'nin 19 Mart 2025'te duyurduğu tedbirlere ek olarak, 21 Mart Cuma günü 14.00'ten 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00'e kadar şehir genelinde birçok önemli yol trafiğe kapatılacak. 

21.03.2025 Cuma günü saat 14.00 ile 22.03.2025 Cumartesi günü saat 14.00 arası trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

Bunun dışında 19 Mart tarihinden beri ise,

1-)Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar (Aksaray Kavşağı İle D100 Kavşağı Arası), 

2-) Adnan Menderes Bulvarı Yan Yollar (Akdeniz Caddesi – Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu caddesi – Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü) 

3-) Akşemsettin Caddesi ve Bu caddeye Çıkan Tüm Yollar 

4-) Kocasinan Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar 

5-) Mütercim Asım Caddesi ve Bu caddeye çıkan tüm yollar 

6-) Oğuzhan Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar 

7-) Akdeniz Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar 

8-) Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak. 

trafiğe kapalı yollar arasında. 

ALTERNATİF YOLLAR HANGİLERİ?
21 Mart Cuma günü 14.00'ten 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00'e kapalı yollara alternatif olarak, 

10.Yıl Caddesi

Namık Kemal Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi

E-5 D100 Karayolu

Kaynak: Haber Merkezi

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