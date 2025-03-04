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Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye ceza

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye ceza
İstanbul Başakşehir’de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kamyonet ve minibüs sürücülerine 10 bin 292’şer lira para cezası verildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Şubat'ta İSTOÇ Mahmutbey yolunda bir kamyonet ve bir minibüs sürücüsünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ilerlediklerine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kamyonetin sürücüsünün E.D ve minibüsün sürücüsünün de S.O. olduğunu tespit etti.

S.O ve E.D'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek", "kol ve grup halinde araç sürmek", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerince toplamda 10 bin 292'şer lira para cezası verildi.

Kaynak: AA

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  • #İstanbul #Trafik

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