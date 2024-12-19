Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi Meclis’te

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle, Anayasa Mahkemesinin, 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etmesi dolayısıyla bazı düzenlemelere de gidilecek.

Kanun teklifine göre, Türkiye Adalet Akademisi, Başkanlık ve Eğitim Kurulundan oluşacak.

Akademide, uzmanlık esasına göre eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulacak.

Türkiye Adalet Akademisinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yerine getirilmesi amacıyla, Başkanın teklifi ve Adalet Bakanının kararıyla Akademi eğitim merkezleri kurulabilecek.

Akademi, hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim planlarını hazırlayacak ve uygulayacak.

Talepleri halinde noterler ve avukatlar ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere yönelik eğitim programları da hazırlayacak Akademi, hukuk ve adalet alanında; araştırma ve bilimsel çalışmalar yapacak, ihtiyaçları tespit edecek, uluslararası gelişmeleri takip ederek proje geliştirecek.

Türkiye Adalet Akademisi, hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda uzmanlık ve sertifika programları ile kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenleyecek, bilgi bankası ve kütüphane kuracak.

Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili strateji ve hedefleri belirleyecek olan Akademi, görev alanına giren konularda yurt içinde ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacak.

Akademi, hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcıların lisansüstü ve yabancı dil eğitim ve öğretimlerini desteklemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla da işbirliği gerçekleştirecek, hukuk ve adalet alanını ilgilendiren eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara görüş bildirecek.

Akademi Başkanlığının görevleri

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, başkan ve daire başkanlığı şeklinde teşkilatlanan hizmet birimleri ile Hukuk Araştırmaları Merkezi'nden oluşacak.

Daire başkanlıklarının sayısı dördü geçemeyecek. Akademide yeteri kadar tetkik hakimi ve idari personel bulunacak.

Başkanlık, eğitim müfredatını, yıllık eğitim ve stratejik plan taslakları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayacak.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin, verimli ve yeknesak şekilde yürütülmesine ilişkin standartların belirlenmesi için Eğitim Kuruluna önerilerde bulunacak, eğitim materyallerini hazırlayacak olan Başkanlık, Akademide görev yapanların atama, nakil, görevlendirme, özlük işlemlerini yürütecek.

Ayrıca Başkanlık, Akademinin ihtiyacı olan her türlü satın alma, kiralama, bakım, onarım, yapım, büro, sekretarya, arşiv, sağlık, sosyal ve benzeri hizmetleri yürütecek, verilen diğer görevleri yerine getirecek.

Akademinin görev alanı kapsamında, kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri ile uzman kişilerin katılımıyla çalışma grupları veya eğitim komisyonları kurulabilecek.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanının görevleri

Akademi Başkanı, Akademiyi yönetecek, temsil edecek, Akademinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlayacak ve bu konuda gerekli tedbirleri alacak.

Daire başkanları, birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş hakim ve savcılar arasından, Adalet Bakanı tarafından atanacak ve Akademi Başkanı tarafından belirlenen iş bölümüne göre görev yapacak.

18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, Adalet Bakanı veya Bakanın görevlendirdiği Bakan Yardımcısı başkanlığında, Akademi Başkanı, Bakanlık Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri ile dört yıl için Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından Yargıtay üyeleri arasından seçilen üç kişi, Danıştay Başkanlık Kurulu tarafından Danıştay üyeleri arasından seçilen iki kişi, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen bir kişi, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tarafından bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görev yapan hakimler arasından seçilen birer kişi, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tarafından, birinci sınıfa ayrılmış olmak kaydıyla adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde görev yapan hakimler arasından seçilen birer kişi, Cumhuriyet savcıları arasından seçilen bir kişi, Yükseköğretim Kurulu tarafından, üniversitelerin hukuk fakültelerinde ve eğitim bilimleri alanında görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilen birer kişiden oluşacak.

Süreli seçilen üyenin herhangi bir sebeple üyelikten ayrılması halinde yeni seçilen üye, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlayacak.

Eğitim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alacak.

Toplantı gündemi, Eğitim Kurulu Başkanı tarafından belirlenecek. Akademi Başkanı, Akademinin faaliyetleri hakkında Eğitim Kurulunu bilgilendirecek. Toplantılara alanında uzman kişiler ile kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri de davet edilebilecek. Eğitim Kurulunun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yerine getirilecek.

Eğitim Kurulu, eğitim müfredatı ve yıllık eğitim plan taslaklarını onaylayacak.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin, verimli ve yeknesak şekilde yürütülmesine ilişkin standartları belirleyecek olan Eğitim Kurulu, Akademinin stratejik planını kabul edecek ve takibini yapacak, Akademi mevzuatıyla ilgili görüş ve önerilerde bulunacak.

Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak

Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak.

Hukuk Araştırmaları Merkezi, hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcıların uzmanlaşmasına katkı sağlamak amacıyla ortak programlar geliştirerek lisansüstü eğitimler için yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği yapacak.

Hukuk ve adalet alanında gelişmeleri takip edecek, ihtiyaçları tespit edecek, araştırma ve bilimsel çalışmalar yapacak Hukuk Araştırmaları Merkezi, yabancı ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, hukuk ve adalet alanında ortak çalışma ve araştırmalar yapacak, Akademinin eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkı sunacak, kurs ve sertifika programları düzenleyecek.

Hukuk Araştırmaları Merkezi'nde; müdür, iki müdür yardımcısı ve bürolar bulunacak.

Müdür, hukuk alanında doktora yapmış, birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş hakim ve savcılar arasından; müdür yardımcıları en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş hakim ve savcılar arasından Adalet Bakanı tarafından atanacak.

Akademiye atamalar

Meslekte fiilen beş yılını tamamlamış hakim ve savcılar, Adalet Bakanı tarafından Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümleri uyarınca Akademiye atanabilecek veya görevlendirilebilecek.

Devlet Memurları Kanunu'na tabi personelin Akademiye ilk defa veya naklen atanması Akademi Başkanı tarafından yapılacak.

İhtiyaç duyulması halinde 657 sayılı Kanun'a tabi Bakanlık personeli, Akademi Başkanının talebi üzerine Bakanlık tarafından Akademide geçici olarak görevlendirilebilecek.

Akademide görev yapan, 657 sayılı Kanun'a tabi personel, Akademi Başkanının talebi üzerine mükteseplerine uygun olarak Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanabilecek.

Eğitim merkezi müdürü, birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş hakim ve savcılar arasından; müdür yardımcısı en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş hakim ve savcılar arasından Adalet Bakanı tarafından atanacak.

Öğretim elemanı olarak atanma

Meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Akademiye atanabilecek veya görevlendirilebilecek.

Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri, Akademide öğretim elemanı olarak görevlendirilebilecek.

Akademide, Akademi Başkanının talebi üzerine yetkili makam, kurul veya organlarınca uygun görülen, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, hakim ve savcılar, avukatlar, noterler ile alanında uzman kişiler ders vermekle görevlendirilebilecek.

Hakim ve savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişilerin görevlendirilmeleri için meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış olmaları şartı aranacak.

Eğitim programlarının uygulanması

Meslek öncesi ve meslek içi eğitim ve öğretim programları, hakim ve savcı yardımcıları için Bakanlıkla, hakim ve savcılar için Hakimler ve Savcılar Kuruluyla işbirliği içinde hazırlanan yıllık eğitim planı dahilinde düzenlenecek.

Yıllık eğitim planı ile eğitim ve öğretim programlarının hazırlanmasında yüksek mahkemeler ve hukuk fakülteleri ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınacak.

İhtiyaç duyulması halinde yıllık eğitim planı haricinde eğitim ve öğretim programları ile seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlenebilecek.

İlgili kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi halinde; avukatlar, noterler, hukuk ve adalet alanında görev yapan kamu personeli ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenebilecek. Bu programlar, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülecek.

Bilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak paylaşılması amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde yabancı yargı mensuplarına yönelik yurt içinde veya yurt dışında eğitim ve öğretim programları düzenlenebilecek.

Akademi, hakim ve savcılar, avukatlar ve noterler ile diğer kişilerin belli alanlarda uzmanlık kazanmaları için uzmanlık ve sertifika programları düzenleyebilecek.

Yatılı tesisler kurulacak

Akademinin gelirleri, genel bütçeden yapılacak hazine yardımlarından, yardım, bağış ve vasiyetlerden, eğitim, öğretim ve diğer hizmetlerden alınacak ücretlerden, yayın gelirlerinden, Akademiye ait taşınır ve taşınmaz malların gelirlerinden oluşacak.

Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak, bunların haricindeki Akademi hizmetleri ise ücretli olacak. Akademi tarafından yatılı tesisler kurulacak.

Akademinin denetimi, adalet müfettişlerince yapılacak.

Hizmet birimleri ve bu birimlerin görevleri ile çalışma usul ve esasları, Eğitim Kurulunun toplantı ve çalışma usulü, Hukuk Araştırmaları Merkezinin çalışma usul ve esasları, Akademi hizmetlerinden yararlanma ve ücretler, uzmanlık ve sertifika programları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Akademi tarafından çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenecek.

Kaynak: AA