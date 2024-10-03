GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Türkiye’nin havadaki gözü ASELSAN “ALP 100-G’’ ile güçlenecek

Türkiye’nin havadaki gözü ASELSAN “ALP 100-G’’ ile güçlenecek
ASELSAN tarafından Türk Hava Kuvvetlerinin gözlem yeteneğine güç katması amacıyla üretilen alçak irtifa radarı “ALP 100-G“, Adana’da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) görücüye çıktı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Türkiye'nin lider teknoloji şirketlerinden ASELSAN'ın yerli üretim araçları da festival alanındaki çeşitli noktalarda tanıtılıyor.

Türkiye'nin "havadaki gözüne" güç katacak, ASELSAN imzalı alçak irtifa radar aracı "ALP 100-G" de festivalde sergilenen ürünler arasında yer alıyor.


3 boyutlu tespit ve takip yeteneği dikkati çekiyor
ALP 100-G'nin birbirinden özel yetenekleri, festivaldeki ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Savaş uçağı, helikopter, insansız hava aracı (İHA) ile seyir füzelerinin 3 boyutlu tespit ve takibini yapabilen radar aracı, 8x8 taktik tekerlekli araç sayesinde yüksek hareket özgürlüğü sunuyor.

ALP 100-G, özellikleri arasında yer alan "Mod-5 IFF" ile hedef kimliklendirmesi gerçekleştirebiliyor.

"Özel silah tespit modu" düşman unsurlarını hareketlerini gösteriyor
Çoklu hedef takibi sayesinde odak gücü yüksek olan radar aracı, komuta kontrol sistemleri üzerinden uzaktan yönetilebiliyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin gözlem yeteneğine güç katması hedeflenen ALP 100-G, "özel silah tespit modu" ile düşman unsurlarının atım ve düşüm noktalarını da gösteriyor.

Karıştırıcı tespiti ve takibi de yapabilen alçak irtifa radar aracı, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor.

Festival alanına gelen ziyaretçiler, ALP 100-G'yi yakından inceleme fırsatı buluyor.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER