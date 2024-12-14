Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği faaliyete geçiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliğinin bugünden itibaren faaliyete geçeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Moritanya Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nun Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildiğini hatırlatan Fidan, Köroğlu ve ekibinin Şam'a gittiğini, büyükelçiliğin faaliyete geçeceğini aktardı.

Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu

Suriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.

Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.

Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.

Emevi Camii'nde ilk cuma namazı

Suriye'de 61 yıllık Baas Rejimi'nin devrilmesinin ardından, özgürleşen şehirlerde cuma namazı heyecanı yaşandı.

Şam, Halep, Münbiç, Hama, Humus, Tel Rıfat ve İdlib gibi bölgelerde yaşayan Suriyeli Müslümanlar, baskı olmadan cuma namazını kılmak için camilere akın etti.

Ülkenin dört bir yanından Şam'a akın eden binlerce kişi, kentin sembolü olan tarihi Emevi Camii çevresinde saf tutarak cuma namazı kıldı. Suriyeliler, namazın ardından tekbirler getirerek ülkenin esaretten kurtuluşu kutladı.

Halk, coşkulu kutlamalarını sürdürüyor

Başkent Şam, Halep, Lazkiye, Dera, Hama illeri başta olmak üzere çoğu kentte meydanları dolduran halk, coşkulu kutlamalarını sürdürüyor.

Şam, Halep, Lazkiye, Dera, İdlib, Hama, Humus, Deyrizor, Tartus ve Suveyda başta olmak üzere tüm illerde, rejimin devrilmesinin ardından kılınan ilk cuma namazı sonrası milyonlarca kişi kent meydanlarında bir araya geldi.

Her yaştan ve etnik gruptan kişilerin katıldığı kutlamalarda halkın sevinci ve mutluluğu kameralara yansıdı.

Kentlerin büyük meydanlarını dolduran halk, ellerinde `Suriye devrimi bayraklarıyla` yürüdü, ülkenin özgürlüğü için ve `yeni Suriye` için temenniler içeren sloganlar attı.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona erdi, Esed kaçtı

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: Haber Merkezi