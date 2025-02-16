Yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Pazartesi 2025 okullarda kar tatili var mı, ders işlenecek mi? İşte yarın kar tatili olan il ve ilçeler... Ankara, Konya, Ordu, Erzurum, Düzce

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, özellikle Doğu ve İç Anadolu’da etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, öğrenciler ve veliler 17 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

SON DAKİKA: KAR TATİLİ KARARLARI AÇIKLANIYOR

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime 1 günlük ara veriliyor. Geçtiğimiz Cuma günü bazı bölgelerde okullar tatil edilirken, kar yağışının devam ettiği illerde vatandaşlar 17 Şubat Pazartesi günü için tatil kararlarını merak ediyor. Peki, okullar tatil mi? Hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? HANGİ İLLERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ?

Şu an için 17 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Valiliklerden gelecek duyurular doğrultusunda gelişmeler haberimize eklenecektir.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile bazı iç kesimlerde aralıklı yağış görülecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olurken, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, sis ve pus etkili olacak. Ayrıca, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi