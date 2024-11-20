Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı kimdir? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hangi hastanede çalışıyordu?
İstanbul’da bebeklerin hayatlarıyla oynanan acımasız bir oyunun perde arkası gün yüzüne çıktı. Yenidoğan yoğun bakımındaki bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalkarlıkları sonucu bebeklerin ölümüne neden olan çetenin lideri Fırat Sarı’nın şok itirafları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki Fırat Sarı kimdir? Detaylar haberimizde…
Fırat sarı kimdir?
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Fırat Sarı, geçmişinde PKK üyeliği suçundan ceza almasına rağmen tıp kariyerine devam etmiş ve İstanbul'da çeşitli özel hastanelerde görev yapmıştır. 2020 yılında Medisense Sağlık Hizmetleri adlı bir şirket kurarak çetesini bu şirket üzerinden yönetmiştir.
Aylık geliri 400 bin tl!
Mahkemedeki ifadesinde klinik doktoru olduğunu belirten Sarı, aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu söylemesiyle herkesi şaşkına çevirdi. Bu yüksek gelir, çetenin ne kadar büyük bir organizasyon olduğu ve ne kadar haksız kazanç elde ettiği konusunda önemli ipuçları veriyor.
Doktor kimliğinin ardına saklanan çete liderinin karanlık yüzü ortaya çıktı!
Fırat Sarı, ifadesinde "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Tıp fakültesinde okuduğum zaman PKK örgüt üyeliğinden hüküm giyerek 5 yıl civarı cezaevinde yattım. Cezaevinden sonra okuluma tekrar dönerek okulumu bitirerek mezun oldum. Zorunlu hizmet süremi Bingöl Kiğı ilçesinde 3 yıl yaptıktan sonra İstanbul ilinde farklı farklı hastanelerde çalıştım." ifadelerini kullandı.
"Yüzde 100 benim"
Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin yüzde 100 hissesine sahip olduğunu söyleyen Sarı, şirket üzerinden gerçekleştirdiği suç faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgi vermedi.
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