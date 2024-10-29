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Zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde üç araç çarpıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel çevreyolu üzerinde meydana geldi. Hasan Y. (41) yönetimindeki 16 BGC 183 plakalı cip, kontrolün kontrolü önünde giden sürücü adayı Nurten S. (53) idaresindeki 34 EPS 825 plakalı sürücü kursu aracına sahipti. Arkadan gelen Nurhan P. (45) yönetimindeki 16 NP 800 plakalı başka bir cip de kaza yapan 16 BGC 183 plakalı çipe çarparak durdu. Kazada bisikletle araçlarda bulunan Ayça S. (12), Cemre Y. (12) ve sürücü kursu eğitmeni Nurcan U. (45) yaralandı.

Kazayı gören salgın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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