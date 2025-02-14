2025 Konya’da Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu mu? Konya’da Ramazan Pidesi ne kadar?

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, iftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesinin fiyatı merak konusu oldu. Ramazan Yaklaşıyor: Konya’da Pide Fiyatları Ne Olacak? İşte detaylar..

Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan ayı, 1 Mart 2025'te başlayacak. Bu dönemde en çok tüketilen ekmek çeşitlerinden biri olan Ramazan pidesinin fiyatı, vatandaşların gündeminde yerini aldı.

Türkiye genelinde pide fiyatları belirlenmeye başlarken, gözler Konya'daki fiyatlara çevrildi. Geçtiğimiz yıl Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından alınan karar doğrultusunda; 180 gram pide 11 TL, 270 gram (1,5'luk) pide 16,50 TL, 360 gram (çiftli) pide ise 22 TL'den satışa sunulmuştu. Özel olarak yumurtalı ve bol susamlı pideler ise farklı fiyatlandırmaya tabi tutulmuştu.

2025 Konya'da Ramazan Pidesi Fiyatları belli oldu mu?

2025 Konya Ramazan pidesi fiyatlarıyla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi. Fiyatların Ramazan ayına bir hafta kala netleşeceğini açıkladı.

2025 Konya'da Ramazan Pidesi Fiyatları ne kadar olur?

Geçen sene Konya'da 270 gram yumurtasız pide 11 TL, yumurtalı pide ise 16.50 TL idi. Bu yıl pide malzemelerine gelen zamlardan sonra Konya'da yumurtalı-yumurtasız pidenin 25 ila 28 TL arasında bir fiyat olması bekleniyor. 300 gramlık pidelerde ise 25-28 TL fiyat bandı bekleniyor.

Bu yıl için yeni fiyatların ne olacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

(Meltem Gürbüz)