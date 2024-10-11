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2. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı kapılarını 16 Ekim’de açacak

2. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı kapılarını 16 Ekim’de açacak
Konya Ayakkabıcılar Odası ve Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneğince düzenlenen Master Shoes 2. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı, 16 Ekim’de kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammet Acar, bir otelde düzenlenen toplantıda, kentte geçen yıl düzenlenen fuara bu yıl ilginin daha da arttığını söyledi.

KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde 16-19 Ekim'de gerçekleştirilecek fuarda iki holün açılacağını belirten Acar, "Geçen yıla göre iki katı kadar talep var. Konya ve ülke ekonomisine katkı sağlayan büyük bir fuar yapıyoruz. Ayakkabının kalbi Konya'dır. Ayakkabıda Konya'nın ihracata katkı oranı büyük." dedi.

Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Kemal Özarpa da fuarların sektöre önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

Fuarın geçen yılki katılımdan dolayı 2024'te iki salonda yapılacağını anlatan Özarpa, "Fuara 200'den fazla marka ve 150'nin üzerinde firma katılıyor. Firmalar yeni sezon ürünlerini sergileyecek." ifadelerini kullandı.

Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ise fuarın son kullanıcıya yönelik olmadığını ifade etti.

"Konya, ayakkabının zirvesidir." diyen Çelik, şöyle konuştu:

"Fuara, toptancılar ve yabancı alım heyetleri geliyor. Amacımız, sektörel ilişkileri güçlendirmek ve uluslararası pazarlara açılmak. Gelecek yıl Konya'da Türkiye'nin en büyük ayakkabı fuarını düzenlemeyi hedefliyoruz. Fuarımıza 40'a yakın ülkeden ziyaretçi gelecek. Tümü ülkelerinde ayakkabı toptancısı olan büyük firmalar. Organizasyona hazırız."

Kaynak: AA

  • #AYAKKABI #fuar #Kemal Özarpa #moda

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