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94 tim ve 277 personel katılımıyla Konya’da 2.082 kişi sorgulandı: 20 şahıs yakalandı!

Selman Kaya
Muhabir
94 tim ve 277 personel katılımıyla Konya’da 2.082 kişi sorgulandı: 20 şahıs yakalandı!

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Kasım 2024 tarihinde geniş çaplı bir Huzur Güven Uygulaması gerçekleştirdi.

94 tim ve 277 personelin katılımıyla düzenlenen uygulamada, toplam 2.802 kişi sorgulandı.

20 şahıs yakalandı

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi.

Yakalanan kişilere yönelik suçlar şu şekilde:

Basit yaralama (1 kişi)

Büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı (1 kişi)

Alkol ya da uyuşturucu etkisiyle araç kullanma (1 kişi)

Hakaret (1 kişi)

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (1 kişi)

Kasten öldürme (1 kişi)

Kasten yaralama (1 kişi)

Vergi usulüne muhalefet (1 kişi)

Kadına karşı basit yaralama (1 kişi)

Uyuşturucu madde bulundurma (1 kişi)

Uyuşturucu ticareti (2 kişi)

Yoklama kaçağı olma (8 kişi)

(Selman Kaya)

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