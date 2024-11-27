AFAD Konya dahil 64 ilde 1000 sözleşmeli personel alacak! İşte AFAD personel alımı başvuru şartları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere bin sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı yapacak. Adaylar, AFAD personel alımı için başvurularını (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; AFAD, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere bin sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı gerçekleştirecek.

Adaylar başvurularını, 9 Aralık 2024 saat 10.00 – 17 Aralık 2024 saat 17.00 arasında e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

Erkek adaylar için uygulama ve sözlü sınav tarihlerinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. (17.12.1995 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.)

Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak.

Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.

Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere)

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KONTENJAN

ADANA Kontenjan (10)

ADIYAMAN Kontenjan (4)

AFYONKARAHİSAR Kontenjan (15)

AĞRI Kontenjan (2)

ANKARA Kontenjan (140)

ANTALYA Kontenjan (8)

ARTVİN Kontenjan (2)

AYDIN Kontenjan (2)

BALIKESİR Kontenjan (3)

BİLECİK Kontenjan (2)

BİNGÖL Kontenjan (4)

BİTLİS Kontenjan (2)

BOLU Kontenjan (6)

BURDUR Kontenjan (1)

BURSA Kontenjan (25)

ÇANAKKALE Kontenjan (4)

ÇANKIRI Kontenjan (3)

DENİZLİ Kontenjan (6)

DİYARBAKIR Kontenjan (17)

EDİRNE Kontenjan (3)

ERZİNCAN Kontenjan (4)

ERZURUM Kontenjan (30)

GAZİANTEP Kontenjan (30)

GİRESUN Kontenjan (6)

GÜMÜŞHANE Kontenjan (1)

HAKKARİ Kontenjan (3)

HATAY Kontenjan (17)

İSTANBUL Kontenjan (250)

İZMİR Kontenjan (120)

KARS Kontenjan (2)

KASTAMONU Kontenjan (7)

KAYSERİ Kontenjan (25)

KIRKLARELİ Kontenjan (2)

KOCAELİ Kontenjan (17)

KONYA Kontenjan (32)

MALATYA Kontenjan (6)

MANİSA Kontenjan (6)

MARDİN Kontenjan (6)

MUĞLA Kontenjan (16)

ORDU Kontenjan (6)

RİZE Kontenjan (8)

SAKARYA Kontenjan (16)

SAMSUN Kontenjan (6)

SİİRT Kontenjan (2)

SİNOP Kontenjan (3)

TEKİRDAĞ Kontenjan (37)

TOKAT Kontenjan (2)

TRABZON Kontenjan (10)

TUNCELİ Kontenjan (2)

ŞANLIURFA Kontenjan (10)

UŞAK Kontenjan (2)

VAN Kontenjan (25)

YOZGAT Kontenjan (1)

ZONGULDAK Kontenjan (5)

AKSARAY Kontenjan (2)

BAYBURT Kontenjan (2)

BATMAN Kontenjan (1)

ŞIRNAK Kontenjan (3)

BARTIN Kontenjan (4)

IĞDIR Kontenjan (1)

YALOVA Kontenjan (1)

KARABÜK Kontenjan (4)

KİLİS Kontenjan (4)

DÜZCE Kontenjan (4)

Kaynak: Haber Merkezi