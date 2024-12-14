Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Başkan Altay’ı ziyaret etti

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Deneyim Paylaşım Programı’na katılmak üzere Konya’da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da gerçekleşen ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Deneyim Paylaşım Programı kapsamında Konya'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.
Ev sahipliği için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür eden Yılmaz, başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Deneyim Paylaşım Programı'na ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, Yılmaz'a ve büyükşehir belediye başkanlarına ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.
Heyet, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi'ni ve Taş Bina'da sergilenen Anadolu'da Kur'an ve Bilgelik İzleri Yazma Eserler Sergisi'ni gezdi.
(Mustafa İlker Şen)
#Konya#Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz#Uğur İbrahim Altay
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