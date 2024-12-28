AK Parti İlçe Kongreleri Akşehir ile tamamladı

AK Parti, Konya ilçe kongrelerini Akşehir'de düzenlenen 8. Olağan İlçe Kongresi ile tamamlandı.
Kongrede, Muammer Sağlam tek liste ile seçimlere girerek yeni dönemde ilçe başkanı olmaya hazırlanıyor.
400 delegenin oy kullandığı kongre, yoğun bir katılımla gerçekleşti.
AK Parti MKYK Üyesi Funda Akyol, Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Latif Selvi, Mehmet Baykan ve Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı kongreye katıldı.
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