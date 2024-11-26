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AK Parti Konya’da merkez ilçelerin ilçe başkanları belli oldu

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AK Parti Konya’da merkez ilçelerin ilçe başkanları belli oldu
AK Parti 8.Olağan Kongresi öncesi Meram, Karatay ve Selçuklu ilçe başkanları belli oldu.

AK Parti'de 8.Büyük Olağan Kongre'si Konya'nın ilçelerinde devam ederken, Konya'nın merkez ilçelerinde (Meram, Selçuklu, Karatay) ilçe başkanları belli oldu.

KARATAY İLÇE BAŞKANI BELLİ OLDU

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti İlçe Başkanının Akif Demirci olduğunu duyurdu. Kılca sosyal medya hesabında, "AK Parti Karatay İlçe Teşkilatımızın 8. Olağan Kongresi için Genel Merkezimiz tarafından ilçe başkanlığı görevi tevdi edilen Akif Demirci Beyi gönülden tebrik ediyorum. Rabbim muvaffak etsin." notunu düştü.

MERAM İLÇE BAŞKANI BELLİ OLDU

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti İlçe Başkanının Mehmet Munlafalıoğlu olduğunu duyurdu. Kavuş sosyal medya üzerinden, "AK Parti Meram İlçe Başkanlığımızın 8. Olağan Kongresi öncesi Genel Merkezimiz tarafından Meram İlçe Başkanlığı'na aday gösterilen İl Başkan Yardımcımız Mehmet Munlafalıoğlu başkanımızı tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyorum. Meram için ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

SELÇUKLU İLÇE BAŞKANI BELLİ OLDU

Edinilen bilgiye göre ise Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı oldu.

 

İL KONGRELERİ 28 ARALIK'TA 

AK Parti, ilçe kongrelerinde süreci tamamlayan ilçeler için 28 Aralık'ta il kongrelerini başlatmayı hedefliyor.

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

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