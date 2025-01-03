AK Parti Konya Teşkilatında Fatih Özgökçen dönemi! Resmi açıklama geldi

Konya'da ilçe kongrelerini tamamlayan AK Parti, il kongresi için hazırlıklarını tamamlamak üzere…
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'nın yürüttüğü görevin kime devredileceği merak ediliyordu.
"AK Parti Konya İl Başkanlığı görevimi tamamlamış bulunuyorum''
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Hasan Angı şu ifadelere yer verdi;
"Kıymetli dava arkadaşlarım, aziz hemşehrilerim; AK Parti Konya İl Başkanlığı görevimi tamamlamış bulunuyorum. 8. Olağan İl Kongre'mizde Başkan Adayı olan Fatih Özgökçen Bey'e başarılar dilerim. Her zaman ve her yerde Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, davamızın hizmetinde olmayı sürdüreceğim. Allah yar ve yardımcımız olsun.''
Konya AK Parti teşkilatında Özgökçen dönemi!
Eski Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Konya AK Parti teşkilatında başkan adayı olarak belirlenen 3 isimden biriydi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da görüşen başkan adayları; Fatih Özgökçen, Fahrettin Kulu ve Mustafa Ak olurken, 3 isim arasından belirlenen isim Fatih Özgökçen oldu.
Fatih Özgökçen kimdir?
Fatih Özgökçen, 1977 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. ilkokul; ortaokul ve lise eğitimlerini Konya'da tamamlamıştır. Üniversite eğitimi için Ankara'ya giden Özgökçen, burada Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Yüksek lisansını da Selçuk Üniversitesi Hukuk Ana Bilim dalında almıştır. 2003 yılından günümüze serbest avukatlık yapan Fatih Özgökçen, Konya'nın önde gelen avukatları arasındadır. 2021 Haziran'da Konyaspor'un yeni Başkanı olarak göreve gelmiştir.